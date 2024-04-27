Цены на топливо в Украине по состоянию на 28 апреля — сколько стоит бензин, газ и дизель

Автозаправочная станция. Фото: Укрнафта

Цены на топливо на украинских АЗС за последние сутки не изменились. Стоимость бензина, дизтоплива и автогаза осталась на уровне предыдущего дня.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на топливо в Украине на 28 апреля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

По данным мониторингового сайта, 28 апреля средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 58,68 грн/л;

А-95 — 55,18 грн/л;

А-92 — 52,09 грн/л;

дизельное топливо — 54,16 грн/л;

сжиженный газ — 27,63 грн/л.

A-95+ — 57,83 грн/л;

А-95 — 54,36 грн/л;

А-92 — 51,44 грн/л.

Другие виды горючего:

дизельное топливо — 54,51 грн/л;

сжиженный газ — 27,97 грн/л.

Цены на топливо в Украине на 28 апреля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

28 апреля топливо бренда "Евро-95" будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 61,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 60,99 грн/л.

Самая низкая стоимость А-95+ в сети "Авиас" — 54,28 грн/л. Обычный А-95 дешевле всего купить на АЗС "Укр-петроль" — 51,79 грн/л.

А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 55,12 грн/л, дешевле всего на АЗС Marshal — 50,80 грн/л.

Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 59,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 48,20 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 28,97 грн/л, на KLO — 28,29 грн/л, на Shell — 28,79 грн/л.

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