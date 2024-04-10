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На АЗС растут цены — где выгоднее заправиться завтра

10 апреля 2024 22:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Цены на топливо в Украине по состоянию на 11 апреля - сколько стоит бензин, газ и дизель
Автозаправочная станция. Фото: УНІАН
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Стоимость горючего продолжает расти на рынке Украины. Однако за последние сутки произошло и снижение цен. Так, стоимость автогаза и бензина марки А-92 несколько снизилась. А незначительный рост претерпели цены на бензин марки А-95+ и А-95, а также дизтопливо.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на топливо в Украине на 11 апреля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на горючее на АЗС 11 апреля

По данным мониторингового сайта, 11 апреля средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 57,71 грн/л;
  • А-95 — 54,19 грн/л;
  • А-92 — 51,20 грн/л;
  • дизельное топливо — 54,40 грн/л;
  • сжиженный газ — 27,91 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 57,29 грн/л;
  • А-95 — 53,76 грн/л;
  • А-92 — 50,85 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизельное топливо — 54,07 грн/л;
  • сжиженный газ — 28,06 грн/л.
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Цены на топливо в Украине на 11 апреля 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 11 апреля

11 апреля топливо бренда "Евро-95" будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 60,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают на SOCAR — 59,99 грн/л.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети "Авиас" — 53,44 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС "Авантаж 7" — 49,95 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 54,24 грн/л, дешевле всего на АЗС "Маркет" — 49,68 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 59,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 48,20 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 29,47 грн/л, на KLO — 28,98 грн/л, на Shell — 28,79 грн/л.

Якір Больше об авто

Напомним, мы писали, что Tesla не будет выпускать дешевый электрокар Model 2. Компания сосредоточится на производстве роботизированного такси.  

М   и также писали, сколько должны зарабатывать украинцы, чтобы удерживать автомобиль. Считается, что затраты на автомобиль не должны превышать 15-20% заработной платы автовладельца.

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