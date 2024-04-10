Цены на топливо в Украине по состоянию на 11 апреля - сколько стоит бензин, газ и дизель

На АЗС растут цены — где выгоднее заправиться завтра
Стоимость горючего продолжает расти на рынке Украины. Однако за последние сутки произошло и снижение цен. Так, стоимость автогаза и бензина марки А-92 несколько снизилась. А незначительный рост претерпели цены на бензин марки А-95+ и А-95, а также дизтопливо.
Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.
Какая информация о топливе 11 апреля вас интересует больше всего:
Цены на горючее на АЗС 11 апреля
По данным мониторингового сайта, 11 апреля средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:
- A-95+ — 57,71 грн/л;
- А-95 — 54,19 грн/л;
- А-92 — 51,20 грн/л;
- дизельное топливо — 54,40 грн/л;
- сжиженный газ — 27,91 грн/л.
Неделю назад
- A-95+ — 57,29 грн/л;
- А-95 — 53,76 грн/л;
- А-92 — 50,85 грн/л.
Другие виды горючего:
- дизельное топливо — 54,07 грн/л;
- сжиженный газ — 28,06 грн/л.
Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 11 апреля
11 апреля топливо бренда "Евро-95" будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 60,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают на SOCAR — 59,99 грн/л.
- Самая низкая стоимость А-95+ в сети "Авиас" — 53,44 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС "Авантаж 7" — 49,95 грн/л.
- А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 54,24 грн/л, дешевле всего на АЗС "Маркет" — 49,68 грн/л.
- Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 59,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 48,20 грн/л.
В сети WOG стоимость автогаза — 29,47 грн/л, на KLO — 28,98 грн/л, на Shell — 28,79 грн/л.
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Напомним, мы писали, что Tesla не будет выпускать дешевый электрокар Model 2. Компания сосредоточится на производстве роботизированного такси.
М и также писали, сколько должны зарабатывать украинцы, чтобы удерживать автомобиль. Считается, что затраты на автомобиль не должны превышать 15-20% заработной платы автовладельца.
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