Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Экономика arrow Нацбанк фиксирует рекордное падение курса доллара: что известно arrow

Нацбанк фиксирует рекордное падение курса доллара: что известно

7 апреля 2023 07:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Нацбанк фиксирует рекордное падение курса доллара — что известно
В марте курс опустился до минимума с лета-2022.
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Национальный банк Украины констатирует рекордное падение курса американской валюты. В марте этого года опустился до минимума с лета 2022 года.

Об этом свидетельствуют данные Нацбанка.

Читайте также:

Как изменился курс доллара

По информации регулятора, в марте на валютном рынке средний курс наличного доллара в продаже потерял 3,4%, опустившись до показателя 38,55 гривны. Подобный уровень фиксировался летом прошлого года.

В Центробанке отмечают, что в первый месяц весны снижение курса было наиболее стремительным с начала 2022-го.

Объемы купли-продажи валюты

Как отмечают в НБУ, в марте объемы продаж валюты на наличном рынке украинскими финучреждениями и обменными пунктами гражданам составили 1,517 млрд долларов.

Объемы покупки валюты у населения составили 1,236 млрд долларов.
Большинство сделок пришлось на небанковские финансовые учреждения. Там украинцы приобрели 1,039 млрд долларов.

Разрыв между официальным и наличным курсом

Как объясняют в Национальном банке, в первый месяц весны ситуация существенно улучшилась как на безналичном, так и на наличном валютном рынке в стране. Разрыв между официальным и наличным курсом нацвалюты по отношению к доллару сократился до минимального уровня.

Так, если в середине прошлого года разница достигала 28,5%, то к концу марта дистанция сократилась до 3,6%.

В НБУ отмечают, что это стало возможным благодаря оживлению экономической активности и общему улучшению ситуации на рынке. Благодаря стабилизации ситуации в энергетике улучшились деловые и потребительские настроения, что значительно поддержало разные виды промышленности. Большую роль также сыграло то, что Нацбанк с начала года отказался от "печати денег" для финансирования бюджета.

Какой сейчас курс в обменниках и банках

В обменных пунктах доллар в среднем покупают за 37,53 и за 37,75 грн — продают. Евро покупают за 40,67, а продают за 40,95 грн.

ПриватБанк — 37,05 грн — 37,55 грн;
Ощадбанк — 37,20 грн — 38,15;
"Райффайзен" — 37,40 грн — 38,40 грн.

Официальный курс американской валюты продолжает оставаться неизменным. В покупке стоит 36,56 грн, а в продаже — 36,93.

Напомним, на днях в Украину поступил первый транш от Международного валютного фонда (МВФ), увеличивший объем золотовалютных резервов Украины до самого высокого уровня с 2011 года. Теперь они превышают 32 млрд долларов.

Также мы писали, что в Национальном банке оценили угрозы для украинского банковского сектора банкротство крупных банков Соединенных Штатов и Европы. Там уже закрылось несколько финучреждений.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:13 Курс изменится: что будет с долларом перед Пасхой

12:45 Когда сажать картошку в апреле 2023 года: лучшие даты и важные нюансы

16:22 В Украине меняют предельный возраст принятия на военную службу офицеров

19:18 Дочь Ольги Сумской вместе с мужем посетила премьеру сериала от пропутинского режиссера

06:23 20 тыс. гривен к пенсии: кому из пенсионеров могут доплатить такую сумму

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:50 Чем и как следует поливать морковь, чтобы собрать богатый урожай: секрет огородников

Новина з відео

19:31 Оккупант поделился впечатлениями от пребывания на передовой и об отношении к мобилизованным, — ГУР

06:23Украинцам с минимальными пенсиями выплатят надбавки: кто получит 70%

Новина з відео

12:15Зеленский рассказал о секретном оружии, которое помогло защитить Киевскую область от оккупантов

21:11США вскоре объявят о новом пакете помощи Украине, — Кирби

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB