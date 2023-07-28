Как снижение учетной ставки НБУ повлияет на экономику

Национальный банк. Фото: bank.gov.ua

Впервые за более чем год Национальный банк Украины снизил учетную ставку. С 28 июля базовая процентная ставка регулятора, от которой рассчитываются все последующие ставки на финансовом рынке, составляет 22%. По состоянию на 27 июля эта ставка равнялась еще 25%. Что и для кого это изменит?

Причины для оптимизма

Первой и основной причиной снижения ставки послужило существенное сокращение инфляции, то есть уменьшение темпов роста потребительских цен.

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По данным НБУ, потребительская инфляция с более чем 26% в начале года замедлилась до 12,8% в июне. Важную роль здесь сыграл фактор насыщения рынков продовольствия и топлива, а также снижение мировых цен на энергоносители.

Менее понятным для рядовых граждан, но оттого не менее важным фактором торможения цен стало повышение Национальным банком требований к обязательному резервированию банков. Другими словами, регулятор "руками" банков "законсервировал" часть гривневой массы в тех же банках. Расчет прост: чем меньше наличных денег у людей на руках, тем меньше они их тратят. А значит, цены на товары и услуги растут не так быстро.

А "консервировали" банки наличные деньги очень просто — повышая ставки по гривневым депозитам.

В итоге выиграли все: вкладчики немного больше заработали на процентах, цены (опять же) не так быстро росли, а гривня (от того, что ее стало немного меньше в свободном доступе) укрепилась. Забегая вперед, стоит отметить, что теперь и бизнесу станет легче жить, потому что из-за снижения учетной ставки подешевеют банковские кредиты. Ну, по крайней мере, теоретически.

И, возвращаясь к стабильности курса гривни, — способствовали этому также меры НБУ по финансовому мониторингу и валютному надзору. Курсовый фактор в конечном счете обусловил замедление инфляции как напрямую через цены на товары, так и косвенно — из-за улучшения ожиданий.

Кстати, на ожидания положительно повлиял тот фактор, что Национальный банк с начала года не напечатал ни одной гривни для финансирования дефицита государственного бюджета.

Но это еще не все хорошие новости от Нацбанка.

Что будет дальше с ценами

Учитывая обнадеживающую динамику потребительских цен в первом полугодии, НБУ существенно улучшил прогноз инфляции на этот год с 14,8% до 10,6%.

По мнению регулятора, рост цен будет замедляться за счет постепенного снижения мировой инфляции и все еще достаточно жестких регуляций со стороны НБУ.

Центробанк и в дальнейшем обязуется обеспечивать устойчивость валютного рынка (т.е. стабильность курса гривни) и достаточный уровень привлекательности гривневых активов (то есть будет стимулировать банки держать высокие ставки по депозитам). Все это должно ограничивать рост потребительских цен.

Большое значение будет иметь неизменность тарифов на большинство жилищно-коммунальных услуг.

В то же время, в дальнейшем инфляция будет снижаться медленнее, чем в предыдущие месяцы. Это связано, в частности, с истощением так называемого эффекта базы сравнения. Что это такое – можно объяснить на примере. Если, условно, в мае вы получили зарплату в размере 1 гривни, а в июне – 100 гривень, то месячный рост зарплаты составил 100 крат. А если за месяц зарплата увеличилась со 100 до 200 гривен, то рост произошел лишь двукратный, хотя фактически зарплата выросла на те же 100 гривен.

Так же и с инфляцией — по мере того, как рост цен будет замедляться, динамика инфляции будет казаться уже не столь впечатляющей. Но от этого не менее важной.

Не будет способствовать снижению инфляции и возвращение довоенного уровня налогообложения топлива, а также июньское повышение цен на электроэнергию для бытовых потребителей. Кроме того, на ценовую динамику в определенной степени повлияют российские теракты на юге Украины, в частности, подрыв Каховской ГЭС.

В последующие годы тенденция к снижению инфляции сохранится. Уменьшение рисков безопасности позволит восстановить оптимальные логистические пути, расширить производство и нарастить урожаи. Кроме того, это откроет путь для возобновления притока инвестиций в Украину.

Замедлению инфляции будет способствовать и дальнейшее снижение мировых цен, в том числе на энергоносители, ожидают в НБУ.

Указанные факторы преобладают над проинфляционным влиянием оживления внутреннего спроса, роста заработных плат и корректировки некоторых жилищно-коммунальных тарифов в послевоенный период.

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Экономика пойдет в рост

В Национальном банке констатируют тот факт, что экономика Украины (возможно, даже неожиданно для многих) демонстрирует устойчивость к новым вызовам войны. И по результатам этого года экономика может вырасти на 2,9%. Здесь следует упомянуть, что в первый год войны реальный ВВП Украины сократился почти на треть — на 29,1%. Правда, тогда это тоже было неожиданно неплохо по сравнению с тем, что могло быть.

Возвращаясь к реалиям текущего года, НБУ констатируют, что рост внутреннего спроса в условиях стабильного функционирования энергосистемы и макрофинансовой устойчивости способствовал дальнейшему восстановлению экономической активности.

Однако рост экономики ограничивали постоянные ракетные обстрелы, саботаж работы "зернового коридора" и новые разрушения инфраструктурных объектов. Кроме того, негативно влияли на бизнес торговые ограничения для украинской агропродукции со стороны ряда стран Евросоюза.

Эти факторы обусловили сокращение экспорта Украины во II квартале и сдерживают восстановление экономики в дальнейшем. В то же время фактические результаты I квартала оказались лучше, чем ожидалось. Оживление экономики продолжалось и во ІІ квартале как в производственных секторах, так и в секторе услуг.

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При снижении рисков безопасности, начиная с середины 2024 года, экономический рост ускорится. Экспорт будет возобновляться активнее после восстановления морской логистики и прекращения обстрелов инфраструктуры. Постепенный возврат мигрантов будет способствовать оживлению потребительского спроса, а инвестиции существенно возрастут на этапе восстановления страны.

Однако, предупреждают в Нацбанке, дефицит государственного бюджета будет оставаться значительным из-за потребностей в поддержке обороноспособности и экономическом восстановлении.

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Многое будет зависеть от чужих денег

В Национальном банке отмечают, что ритмичное поступление финансирования от внешних партнеров Украины способствовало росту международных резервов до исторически рекордного уровня – 39 млрд долларов. Так, с начала года Украина получила около 27 млрд долларов в форме кредитов и грантов от международных партнеров, что значительно превысило продажу валюты НБУ для балансировки валютного рынка. Благодаря внешней поддержке правительство имело возможность покрывать значительный дефицит бюджета без "печатания денег".

Но дальнейшая международная поддержка остается критически важной. Ожидается, что по итогам этого года международная помощь Украине составит 42 млрд долларов.

Международная поддержка остается очень важной для сохранения макрофинансовой стабильности и в последующие годы. Так, учитывая все еще значительные расходы на оборону для финансирования дефицита бюджета в следующем году, нужно по меньшей мере 37 млрд долларов. Даже после завершения активных боевых действий высокие потребности во внешнем финансировании будут сохраняться из-за ограниченного экспортного потенциала и существенной потребности в импорте для послевоенного восстановления страны. Украине необходимо продолжать успешное сотрудничество с МВФ и другими международными партнерами, считают в НБУ.

Что может пойти не так

Ключевым риском для роста цен и экономического развития остается более длительный срок, а также непредсказуемый характер и интенсивность полномасштабной войны. НБУ закладывает в прогноз предположение относительно существенного снижения рисков безопасности в середине 2024 года. Длительность полномасштабной войны будет угрожать дополнительными потерями для экономического роста, в частности, из-за более существенных разрушений и большей миграции. Это также может иметь негативные последствия для роста цен, в первую очередь из-за более высокого давления на курсовые и инфляционные ожидания.

Весомы также другие риски:

снижение объемов или утрата ритмичности поступления международной помощи;

возобновление существенного дефицита электроэнергии в результате значительных разрушений энергетической инфраструктуры, что приведет к ограничению экономической активности и экспорта, увеличению потребности в импорте и, соответственно, усилению давления на валютном рынке;

новые масштабные теракты, ограничивающие экспортную логистику, а также экономический потенциал страны в целом;

возникновение дополнительных бюджетных потребностей – для поддержания обороноспособности, ликвидации последствий терактов и т.п.;

дальнейшее усложнение для экспорта агропродукции, в частности, из-за продления или расширения торговых ограничений отдельными европейскими странами.

Национальный банк предполагает, что так называемый "зерновой коридор", которым Украина экспортировала по Черному морю свою агропродукцию, вряд ли полноценно будет восстановлен в ближайшее время. Возобновление же его функционирования или расширение альтернативных маршрутов будет способствовать увеличению экспортных возможностей, а, следовательно, и более активному экономическому восстановлению.

НБУ почти не надеется на полноценное возобновление зернового коридора. Фото: rbc.ua

Рост экономики может ускориться при реализации масштабных проектов восстановления Украины. В то же время, наиболее существенное положительное влияние на экономическое развитие может оказать быстрее, чем ожидается сейчас, снижение рисков безопасности.

Зачем НБУ снизил учетную ставку

Учитывая более стремительное, чем ожидалось, снижение инфляции, длительную устойчивую ситуацию на валютном рынке, высокий уровень международных резервов, а также результативность мер НБУ по повышению привлекательности банковских депозитов в гривне, регулятор решил начать цикл снижения учетной ставки. Правление НБУ решило снизить учетную ставку на 3 процентных пункта — до 22%.

В Нацбанке уверены, что текущее и дальнейшее снижение ставок по операциям НБУ позволит сохранить привлекательность гривневых сбережений. Это является важным элементом обеспечения курсовой устойчивости при смягчении валютных ограничений и перехода к большей гибкости обменного курса. С другой — снижение ставок НБУ поддержит восстановление экономики в условиях сохранения макрофинансовой стабильности.

Проще говоря, снижение ключевой ставки НБУ будет иметь в качестве последствий:

во-первых, сохранение относительно высоких процентных ставок по гривневым депозитам в банках;

во-вторых, крепкую гривню;

в-третьих, смягчение всяческих ограничений на операции с валютой (это важно как для физлиц, так и для бизнеса);

далее – постепенный уход от жесткой фиксации курса гривни;

в-пятых, более низкие кредитные ставки, что должно стимулировать бизнес брать больше кредитов, а, следовательно, понемногу восстанавливать экономику;

и, наконец, сохранение общей финансовой стабильности в стране, поскольку в действительности изменения – не кардинальные, а очень даже незначительные и осторожные. Но здесь, как говорится, важен первый шаг.

И если все сложится так, как хочется Национальному банку (в действительности, не только ему, но и всем нам) — то регулятор будет снижать учетную ставку и дальше. Это будет происходить постепенно, чтобы не повредить тенденции устойчивого снижения инфляции и стабильности валютного рынка.

Сохранение доверия к гривне крайне важно. Фото: google.com

Главной же предпосылкой этого в Нацбанке видят поддержание достаточной привлекательности гривневых активов, что обеспечивало бы защиту сбережений в национальной валюте от инфляционного обесценения. Сохранение высокого уровня доверия к гривне крайне важно на этапе смягчения валютных ограничений и перехода к более гибкому курсообразованию, убеждены в НБУ.

В то же время, предупреждают в центробанке, прогноз учетной ставки не является обязательством НБУ, учитывая высокую неопределенность происходящих в Украине событий.

Что думают эксперты о действиях и прогнозах НБУ

Опрошенные Новини.LIVE эксперты положительно оценивают решение Национального банка по снижению учетной ставки и прогнозы дальнейшего экономического развития страны. Более того, они считают прогнозы регулятора несколько консервативными и осторожными, надеясь, что в реальности экономическая динамика будет даже немного лучшей.

Руководитель аналитического департамента инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий считает решение НБУ своевременным. Он отмечает, что помимо учетной ставки регулятор также снизил ставку по так называемым депозитным сертификатам овернайт до 18% и по кредитам рефинансирования до 24%. Что это значит?

С помощью депозитных сертификатов Национальный банк изымает избыточные наличные деньги у банков (под процент), играя тем самым на укрепление гривни и снижение цен. Снижение ставки по депсертификатам будет означать уменьшение заработков банков на щедрости регулятора и, как следствие, снижение ставок по собственным депозитам. А это повлечет (по крайней мере в теории) снижение ставок по банковским кредитам. Следовательно, будет стимулировать экономическое развитие.

Кроме того, снижение доходов на депозитных сертификатах НБУ будет стимулировать банки искать более высокую доходность за счет кредитования (по крайней мере, на это, вероятно, рассчитывают в НБУ). Что, безусловно, полезно для экономики.

Поиск дополнительной доходности заставит банки обратить внимание на облигации внутреннего государственного займа от Министерства финансов. От этого выигрывает и правительство, и банки. Банки заработают на Минфине больше, чем на Нацбанке. А государство привлечет дополнительные средства без необходимости переплачивать на процентах

Но это еще не все. Снижение ставки НБУ по кредитам рефинансирования означает удешевление кредитов, которые регулятор выдает банкам. А те в свою очередь эти деньги могут выдавать в виде кредитов бизнесу или физлицам, и тоже по более низким ставкам. Ну и, как в предыдущем примере, это должно стимулировать экономический рост.

Поэтому действия центробанка выглядят абсолютно оправданными и актуальными.

Об этом говорит и эксперт по надзору за банками Евгений Дубогрыз.

"Я лично думаю, что при наблюдаемых сейчас темпах инфляции, которые Нацбанк прогнозирует, можно было бы и более радикальный шаг сделать — снизить учетную ставку как минимум до 20%. Но Нацбанку виднее — регулятор точно обладает большим массивом информации, чем любой из аналитиков, и может принимать более взвешенные решения с учетом всех рисков", — отмечает собеседник Новини.LIVE.

На что точно повлияет снижение учетной ставки НБУ, так это на стоимость банковских кредитов. Они должны подешеветь. И это хорошо для стимулирования экономической активности. Но ощутить это влияние можно будет не раньше чем через три месяца

Правда, добавляет замдиректора по торговле ценными бумагами инвесткомпании Dragon Capital Сергей Фурса, отсутствие полноценного кредитования экономики — проблема скорее не стоимости кредитов, а того, что банки во время войны вообще неохотно кредитуют.

Поэтому снижение учетной ставки Нацбанком — скорее сигнал для рынка относительно необходимости снижения ставок и активизации кредитования экономики. Ну и, конечно, это абсолютно логичный и ожидаемый шаг, отражающий успешность стратегии НБУ по снижению инфляции.