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НАПК разработало рекомендации, как уменьшить коррупцию в ВЛК

27 декабря 2023 13:40
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Коррупция в ВЛК – как устранить и уменьшить риски
Военный на приеме у врача. Фото: ArmyInform
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) выполнило стратегический анализ коррупционных рисков в работе военно-врачебных комиссий (ВЛК) Вооруженных Сил Украины. НАПК разработало рекомендации по устранению и/или минимизации идентифицированных коррупционных рисков, что обеспечит укрепление гарантий соблюдения прав призывников, военнослужащих и военнообязанных путем усовершенствования деятельности ВЛК.

Об этом сообщает пресс-центр НАПК.

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Наиболее распространенные коррупционные риски у ВЛК

Специалисты НАПК обнаружили источники и определили ТОП-20 наиболее распространенных коррупционных рисков в функционировании ВЛК ВСУ. Среди них:

  • несовершенство правового регулирования деятельности ВЛК;
  • злоупотребление при формировании состава штатных ВЛК и назначение начальника Центральной военно-врачебной комиссии вследствие нечеткости правового регулирования;
  • непрозрачный порядок определения здравоохранения коммунальной или государственной формы собственности, при котором могут создаваться ВЛК территориальных центров комплектования и социальной поддержки;
  • использование неопределенности срока проведения военно-врачебной экспертизы для налаживания коррупционных схем;
  • требование неправомерной выгоды за учет всех имеющихся болезней и состояний во время медицинских осмотров;
  • отказ в предоставлении направления для прохождения медицинского осмотра лицам, мобилизованным в ряды ВСУ без прохождения военно-врачебной экспертизы, с целью получения неправомерной выгоды;
  • участие должностных лиц ВЛК в коррупционных схемах незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу Украины;
  • коррупционная договоренность при принятии решения о предоставлении лицу отсрочки от призыва по состоянию здоровья;
  • злоупотребление при установлении причинно-следственной связи травм (ранений, контузий, увечий), связанных с защитой Родины;
  • использование бумажного документооборота для коррупционных злоупотреблений ВЛК

Подробнее о рекомендациях от НАПК

НАПК разработало рекомендации по устранению или минимизации выявленных коррупционных рисков для повышения гарантий прав призывников, военнослужащих и военнообязанных путем усовершенствования работы ВЛК.

"НАПК рекомендует Министерству обороны Украины совместно с заинтересованными сторонами разработать новый порядок организации и проведения военно-врачебной экспертизы и внести соответствующие изменения в действующие нормативно-правовые акты. Подчеркиваем, что только активная позиция Министерства обороны Украины и Министерства здравоохранения Украины в реализации предоставленных" рекомендаций НАПК позволит минимизировать идентифицированные коррупционные риски, будет содействовать соблюдению требований по несоответствию коррупционных практик в работе ВЛК и уменьшит нагрузку на правоохранительные и судебные органы", — говорится в сообщении.

Напомним, что в Украине планируется открыть декларации сотрудников ТЦК и СП и ВЛК. Речь идет о представителях территориальных центров комплектования и социальной поддержки и членах военно-врачебных комиссий.

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