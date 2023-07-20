Кто больше всего пострадает от прекращения действия зерновой сделки

Национальный банк. Фото: bank.gov.ua

Выход России из Черноморской зерновой инициативы будет ощущаться, прежде всего, странами — импортерами украинской агропродукции.

Об этом сообщили в Национальном банке Украины в ответ на запрос Новини.LIVE.

Читайте также:

В частности, в краткосрочном периоде давление на мировые цены на зерновые может повыситься из-за большей неопределенности, а также роста цен на транспортировку из Черноморского региона в результате увеличения стоимости страхования грузов.

Кто больше всего пострадает

Больше всего из-за прекращения работы "зернового коридора" пострадают беднейшие страны. Прежде всего, речь идет об отдельных странах Африки, Азии и Ближнего Востока, которые в значительной степени рассчитывают на зерно из Украины.

В течение 2017-2021 годов доля украинской пшеницы в общем импорте Туниса, Ливии, Ливана, Таиланда, Бангладеш и таких крупных импортеров, как Египет и Индонезия, составила более 20%. Кроме того, Израиль, Тунис и Ливия импортировали из Украины более 50% от всей кукурузы.

После стремительного роста цен в результате полномасштабного вторжения России в Украину в начале 2022 года ситуацию с поставками в эти страны удалось несколько улучшить благодаря работе "зернового соглашения" и дополнительным средствам в рамках помощи ООН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как выход России из "зернового соглашения" повлияет на экономику Украины

В то же время, отмечают в НБУ, упомянутые страны уязвимы к прекращению поставок украинского зерна, а также к росту (даже незначительному) стоимости зерновых на мировом рынке, учитывая более низкую покупательную способность населения большинства этих стран.

Нехватка импорта будет давить на цены на продовольствие внутри этих стран и побуждать правительства прибегать к продаже зерна из относительно небольших резервов или субсидированию импорта, расширяя фискальный дефицит и тем самым уменьшая финансовую устойчивость.

Даже если они смогут частично компенсировать эти потери импортом из России, чего страна-агрессор и добивается, то этих объемов будет мало для обеспечения продовольствием этих регионов.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ: Бондаренко о срыве "зернового соглашения" и блокаде агропродукции

Напомним, 17 июля истек срок действия Черноморской зерновой инициативы, в рамках которой Украина экспортировала собственную агропродукцию морским путем.

Россия отказалась продолжать действие соглашения без выполнения ряда ее условий: подключения Россельхозбанка к SWIFT, возобновления работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса", размораживания активов российских компаний, разблокирования транспортной логистики и поставки запчастей.

Ночью с 18 на 19 июля по портовой инфраструктуре Одессы был нанесен российский массированный ракетный удар с применением крылатых ракет, БпЛА-камикадзе типа "Шахед-131". В порту Черноморска уничтожено до 60 тысяч тонн готового к отправке зерна. В результате удара пострадала портовая инфраструктура, многочисленные жилые дома в городе и другие объекты.

В тот же день российское министерство обороны заявило, что с 00:00 московского времени 20 июля 2023 года будет считать все суда, следующие в украинские порты, потенциальными перевозчиками вооружений, а страны, под чьими флагами эти суда, — вовлеченными в войну. Также Россия объявила ряд районов в северо-западной и юго-восточной части Черного моря опасными для судоходства.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Украина входит в число ведущих мировых экспортеров зерна, ежегодно поставляя на мировой рынок более 45 млн тонн. Развивающиеся страны и страны с переходной экономикой в Африке, Азии и Латинской Америке больше всего пострадали от российской войны против Украины из-за их зависимости от импорта зерна и топлива.