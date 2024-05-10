Новые штрафы от ТЦК — как должников будут лишать имущества и что "светит" тем, у кого взять нечего

Украинцы перед закрытым пунктом паспортного обслуживания Украины в торговом центре в Варшаве ФОТО: AFP

На днях Верховная Рада одобрила во втором чтении законопроект об усилении ответственности за нарушения воинского учета и уклонение от мобилизации. Теперь за неявку по повестке или не обновление данных будет грозить штраф до 25,5 тыс. грн. При этом выносится такие штрафы будут "заочно", а если не оплатить его вовремя, то он увеличится вдвое, а на счета и имущество будет наложен арест. Новини.LIVE выяснили, какое имущество может быть взыскано, можно ли будет обжаловать такие штрафы и к чему готовится тем, у кого счетов и имущества в Украине нет.

За что и на сколько будут штрафовать?

Одобренный ВР законопроект вносит изменения в статьи 210 и 201-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Среди главных изменений — возросшие в разы штрафы. Однако стоит отметить, что перед вторым чтением документ претерпел серьезных изменений.

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Напомним, в первом чтении этот законопроект предполагал штрафы для "уклонистов" в размере до 200 тыс. грн. Но в финальной версии максимальный размер штрафа сократили до 25,5 тыс. грн. Такой штраф будут выписывать за неявку по повестке, не обновление данных или отсутствие воинских документов при проверке.

Среди других штрафов — 3.5 тыс. грн за несвоевременную постановку на учет или несвоевременную подачу сведений о месте жительства, 5,1 тыс. грн — за снятие с учета без законных оснований и уклонение от постановки на воинский учет. Для должностных и юридических лиц максимальный размер штрафа установили на уровне от 34 до 59 грн.

Исчезли также из финального текста нормы про возможность административного задержания на срок до трех суток, а также уголовная ответственность за отказ за ВЛК. Напомним, в правительственной версии такие действия хотели прировнять к уклонению от мобилизации.

"Заочные" штрафы

Среди других нововведений — изменение самого порядка привлечения к ответственности. Закон вводит норму о так называемых "заочных" штрафах, по примеру автофиксации нарушений скоростного режима в сфере ПДД. Другими словами, представителям ТЦК не нужно будет составлять административный протокол на основании которого суд выносит решение.

Документ предусматривает, что во время военного положения постановления могут выноситься на основании данных единого реестра военнообязанных.

Сам по себе факт, что представители ТЦК будут выносить постановления без присутствия правонарушителя, и без протокола — противоречит Конституции Украины. Такой вывод содержится в выводе главного юридического управления ВР, подготовленного к голосованию во втором чтении. В документе указано, что протокол является "самым важным" источником доказательств в делах про административные правонарушения. Поэтому юристы Рады задаются вполне логичным вопросом: а каким образом лицо, в отношении которого вынесено постановление по делу, должно узнать о нем и какой день будет считаться днем ​​получения такого постановления.

"Считаем, что при такой редакции может нарушаться право участников дела, которые не присутствовали при вынесении решения, на обеспечение права на обжалование постановления по делу об административном правонарушении, предусмотренное статьей 288 КУоАП в соответствии со статьей 55 Конституции Украины", — говорится в выводе главного юридического управления ВР.

Арест счетов и имущества

Проводя аналогию с автоматической фиксацией нарушений в сфере ПДД, когда граждане нередко узнают, что в отношение них было выписано постановление уже после возбуждения исполнительного производства и блокировки счетов, можно предположить, что подобная ситуация повторится и в части штрафов за правонарушения в сфере военного учета и мобилизации.

Правда суммы будут куда больше. Например, если человек по каким-то причинам не заплатил штраф в течение 15 дней, то штраф удваивается и передается в исполнительную службу, а это еще плюс 10%. Соответственно, штраф в 25,5 тыс. грн в считанные месяцы (до 3 мес.) превращается в 56,1 тыс. грн.

"А это уже является основанием для ареста счетов и имущества, стоимость которого соотносимо с суммой штрафа", — говорит нам старший партнер адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

Но арест и взыскание — это уже второстепенная мера. В первую очередь, согласно действующему законодательству, взыскание всегда обращается на денежные средства должника. А уже потом, если средств на счетах недостаточно для покрытия штрафа, взыскивается другое имущество.

Последнее жилье не заберут

Что касается недвижимости, то, как отмечает юрист Виктория Драпайло, если сумма взыскания не превышает 20 минимальных зарплат (на май 2024 года - 160 тыс. грн.), то согласно действующему законодательству, обращение взыскания на единственное жилье и землю на которой оно расположено не может быть применено. Правило не распространяется если жилых объектов несколько.

"Одного штрафа, даже удвоенного, будет мало, чтобы заработали такие радикальные меры, как взыскание единственного жилья", — отмечает юрист Виктория Драпайло.

Но дело в том, что ограничений на количество таких штрафов по сути нет. Выписали повестку, не пришел — штраф, остановили без воинских документов — еще один штраф, не обновил данные — третий штраф.

При этом, если средств, имущества и работы на сегодня у должника нет, это совсем не значит, что про него забудут. "Если розыск имущества и поиск возможностей взыскать с должника штраф оказались не результативными со стороны государственного исполнителя, то он возвращает исполнительный документ взыскателю, то есть в ТЦК. После чего ТЦК может его заново подать исполнительную службу. И когда у человека появятся средства, работа или какое-то имущество — долг может быть взыскан. Таким образом, если ТЦК будет пользоваться этой возможностью и регулярно направлять документы в исполнительную службу, то человек будет должен вечно", — отмечает Драпайло.

Можно ли обжаловать

Постановления об административном правонарушении можно обжаловать не позднее, чем через 10 дней. После чего оно вступает в законную силу. В то же время, как говорит Кравец, попыток обжаловать такие постановления, вероятно, будет много.

"Когда штрафы были маленькие, их никто не обжаловал. А теперь, после повышения, людей, которые захотят обжаловать такие постановления будет очень много. И если нарушения будут массовые, то это только затруднит работу ТЦК. Ведь суммы будут взыскиваться обратно со счетов ТЦК, что может привести к их блокировке. К тому же, могут начаться вопросы к должностным лицам, которые будут допускать ошибки или нарушения при их составлении", — сказал Кравец.

Очевидно, что не каждое постановление будет обжаловано. Главное, что граждане будут иметь такую возможность. А какая будет судебная практика по такому виду постановлений и будут ли суды "закрывать" глаза на возможные нарушения — покажет только время.