Цены на топливо 21 ноября - сколько стоят бензин и дизель

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

На украинских автозаправочных станциях обновили стоимость горючего. Во вторник, 21 ноября, на АЗС Украины продолжила расти стоимость сжиженного автомобильного газа. Цены на автогаз на украинских автозаправочных станциях растут почти каждый день за последний месяц. Стоимость бензинов и дизельного топлива немного снизилась.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на горючее на АЗС 21 ноября

По данным мониторингового сайта, 21 ноября средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

A-95+ — 57,93 грн/л;

А-95 — 54,82 грн/л;

А-92 — 52,54 грн/л;

дизельное топливо — 54,82 грн/л;

сжиженный газ — 35,34 грн/л.

Неделю назад

A-95+ — 58,22 грн/л,

А-95 — за 55,22 грн/л,

бензин А-92 — за 53,37 грн/л.

Другие виды горючего:

дизель — за 55,49 грн/л,

сжиженный газ — 33,63 грн.

Цены на крупнейшие АЗС: ОККО, WOG 21 ноября

21 ноября топливо брендов "Евро-95" и А-95 стоят дороже всего на АЗС SOCAR — по 61,99 грн/л и 59,99 грн/л.

Самая низкая стоимость А-95+ в сети "Авиас" — 54,00 грн/л, на А-95 — на АЗС "Авантаж 7" — 49,95 грн/л.

А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 57,99 грн/л, дешевле всего на АЗС "Маркет" — 50,49 грн/л.

Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" и SOCAR — за 59,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 51,00 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 35,72 грн/л, на KLO — 36,49 грн/л, на Shell — 36,01 грн/л.

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