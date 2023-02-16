Тысячи мировых компаний хотят участвовать в восстановлении Украины

Украина ясно дала понять, что первые инвесторы получат вознаграждение

Тысячи компаний по всему миру готовятся к восстановлению Украины после войны. Россия усиливает свое наступление на втором году войны, но уже сейчас очевидна грандиозная задача восстановления.

Об этом пишет The New York Times.

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Глубокая человеческая трагедия неизбежно является также огромной экономической возможностью, которую президент Украины Владимир Зеленский сравнил с планом Маршалла — американской программе помощи западной Европе после Второй мировой войны. Первые оценки стоимости восстановления физической инфраструктуры варьируются от 138 до 750 миллиардов долларов.

Перспектива получения этих средств вдохновляет альтруистические порывы и предпринимательское видение, разумную бизнес-стратегию и ранговый оппортунизм для того, о чем украинская торговая палата говорит как о "самой большой в мире строительной площадке".

Зеленский и его союзники хотят использовать реконструкцию для того, чтобы вписать инфраструктуру Украины в инфраструктуру остальной Европы.

Однако не все так просто. Украина, экономика которой в прошлом году сократилась на 30 процентов, отчаянно нуждается в средствах только для того, чтобы продолжать работу и проводить срочный ремонт. Долгосрочная помощь по восстановлению будет зависеть не только от конца войны, но и от того, сколько денег выделят Европейский Союз, Соединенные Штаты и другие союзники. И хотя частные инвесторы привлекаются, мало кто готов рисковать деньгами сейчас, пока в Украине идет война.

Наша страна и несколько европейских стран упорно добиваются конфискации замороженных российских активов, которые хранятся за рубежом, но некоторые скептики, включая чиновников из администрации Байдена, ставят под сомнение законность такого шага.

Украина ясно дала понять, что первые инвесторы получат вознаграждение, когда дойдет до послевоенного восстановления. Но эта возможность сопряжена с риском.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил руководителям Днепропетровской, Донецкой, Луганской и Харьковской ОВА подготовить проекты по восстановлению областей. Сейчас на счете для восстановления 17 млрд гривен.