Год войны в Украине — какие изменения произошли на рынке труда

Кризис на рынке стал самым сильным за последние несколько лет

Война в Украине, начатая россией в 2022 году, привела к масштабным потерям в сфере занятости. Риски и неопределенность создали проблемы украинской экономике в сочетании с существенными внутренними перемещениями и потоками беженцев.

Об этом говорится в материале Новости.LIVE.

Кризис на рынке труда

По информации Национального банка Украины (НБУ), кризис на рынке стал самым сильным за последние несколько лет. Уровень безработицы оценивается в около 30%. В поисках работы 2 миллиона граждан внутри страны.

На февраль текущего года в стране официально зарегистрировано 156 тысяч безработных. По информации Департамента реализации политики занятости, больше всего безработных зарегистрировано на:

Харьковщине;

Запорожье;

Днепропетровске;

Сумщине.

По данным Центра Разумкова, разрушение производственных активов и инфраструктуры, нарушение цепей поставок торговых сетей ослабило потенциал рынка труда. В частности, у малого и среднего бизнеса сократились возможности финансирования штата работников, поэтому был вынужден оптимизировать более миллиона работников.

Вынужденная миграция изменила структуру рынка труда, предложений и насыщенность специалистами в регионах. Соответственно — в регионах, наиболее ощутивших на себе российскую военную агрессию, сократилось количество рабочих мест и повысилась конкуренция. Массовое перемещение населения из зон боевых действий на запад и за границу привело к дефициту персонала в жизненно необходимых сферах рынка труда. Особенно это касается опасных регионов. Там с проблемами поиска персонала столкнулись фармацевтический, продуктовый ритейл, а также медицинская и транспортная сферы.

К примеру, до войны работодатели размещали на одном из сайтов по поиску работы ежемесячно около 100 тысяч вакансий, а в марте число сократилось в 15 раз.

Дисбаланс между спросом и предложением

Стал ощутим дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы. Спрос на рабочую силу в начале войны резко снизился, хотя с лета ситуация начала улучшаться.

Специалисты отмечают, что также в стране сохраняется значительная часть тенизации рынка труда. Так, работодатели много вакансий предлагают без надлежащего оформления, как подработку. В таких условиях рассчитывать на легальную зарплату, социальные гарантии (больничные и т.п.), страховой стаж, украинцы не могут.

"Война повлияла на производственно-хозяйственную деятельность, увеличив работников на опасных и малооплачиваемых работах. Большинство желающих трудоустроиться не имеют возможности сделать это официально. Теневой сектор экономики, который оценивают около 41%, стал альтернативой заработка для многих. При этом наемные работники рискуют встретить нарушение трудового законодательства и ухудшение условий труда", — рассказывают специалисты.

Утрата квалифицированной рабочей силы

Война привела к существенной потере квалифицированной рабочей силы из-за миграции в соседние страны. Так, по информации УВКБ ООН на начало 2023 года, всего из Украины с начала войны выехали 17,4 млн человек (больше всего в Польшу), а въехали (без учета данных Венгрии, россии и Беларуси) 10,1 млн человек. То есть, в Европе проживает около 8 млн беженцев из Украины. Однако 2,7 миллиона украинцев, выехавших за границу из-за войны, готовы вернуться в случае улучшения ситуации в сфере безопасности и экономики.

Сократилось количество специалистов и из-за гибели от российской агрессии. Среди них — медики, юристы, педагоги, инженеры, IT-специалисты и журналисты.

"При этом количество жертв может расти даже после завершения боевых действий из-за многих противопехотных мин и взрывоопасных предметов. Сегодня Украина считается наиболее загрязненной минами страной в мире", — отмечают эксперты.

Таким образом, произошло изменение структуры предложения квалифицированной рабочей силы. На это повлияли следующие факторы:

повышенная смертность людей трудоспособного возраста;

рост числа мигрантов за границу;

увеличение количества работников с ограниченными возможностями;

рост предложения женщин на рынке труда, в том числе из-за отложения брака или рождения детей из-за войны (нахождение кормильца семьи в армии или его потеря);

увеличение детского труда из-за распространения бедности или утраты возможностей получать образование.

Ниже приведены результаты опроса группы Рейтинг по ситуации с занятостью населения во время войны:

По данным Пенсионного фонда, украинцы в прошлом году в среднем получали за свой труд 13 376 грн — это на 382 грн (+3%) больше, чем в 2021-м (тогда зарплата рядового украинца составляла 12 993 грн).

При этом уже в декабре 2022 года зарплата увеличилась до 15116 грн, что на 585 грн меньше, чем в декабре 2021 года (15,7 грн). Инфляция по итогам года в Украине ускорила темпы до 26,6%.

Наибольшую зарплату предлагали в Киевской области — 17,5 тыс. грн и дистанционно — 22,5 тыс. грн.

Ситуация с зарплатами в 2022-м была такая:

в январе — 14 055 грн;

в феврале — 14 133 грн;

в марте — 13 016 грн;

в апреле — 12 081 грн;

в мае — 12 528 грн;

в июне — 13 957 грн;

в июле — 13 499 грн;

в августе — 12 745 грн;

в сентябре — 13 387 грн;

в октябре — 12 949 грн;

в ноябре — 13 020 грн;

в декабре — 15 116 грн.

Возобновление трудовой активности

По данным одного из кадровых порталов, сейчас рынок восстановился на 67% по сравнению с показателем до войны. Ситуация лучше всего стабилизировалась в западной и центральной части страны.

Некоторых вакансий стало больше, чем до кризиса. Среди таких, например, Закарпатская (150%), Хмельницкая (108%), Львовская и Ивано-Франковская (по +108%).

По прогнозу специалистов Центра Разумкова, ситуация на рынке труда напрямую зависит от продолжительности войны и возвращения беженцев. Даже сейчас, в условиях адаптации бизнеса, трудовая активность продолжает возобновляться, вакансий появляется все больше, несмотря на угрозу ракетных обстрелов. Некоторые крупные предприятия полностью возобновили работу в сравнительно безопасных регионах, некоторые работают с ограничениями.

"Еще наблюдается оптимизация деятельности бизнеса: большая часть работников работает удаленно или находится в отпусках", — добавляют эксперты.

По убеждению аналитиков "Вокс Украина", некоторые предприятия 2023 будут вынуждены увольнять работников, сокращать зарплаты. И даже после прекращения боевых действий возобновление будет медленным. Спрос на определенные профессии сократится, в то время как на специалистов в области энергетики, строительства и архитектуры, образования, медицины, психологии будет дефицит. Эксперты уверены, что улучшить ситуацию на рынке труда могут масштабные программы переобучения украинцев.

По информации Work.ua, опросы работодателей свидетельствуют, что большинство из них планируют пересматривать заработные платы. Рост может составлять 8-30%.

Также в Нацбанке прогнозируют, что в ближайшие три года заработная плата (номинальная) начнет активно расти. Этому будет способствовать адаптация экономики к условиям войны.

Как изменятся зарплаты украинцев:

2023 — номинальная зарплата прибавит 26,1%, а реальная +3,3%;

2024 — номинальная +20,0%, реальная +6,5%;

2025 — номинальная +17,6%, реальная +4,3%.

Напомним, в правительстве не называют точное количество граждан, которые сейчас находятся за границей. Предполагается, что речь идет от 5 до 7 миллионов украинцев. 90% из них планируют вернуться домой, однако остается неопределенность из-за работы, жилья и безопасности.