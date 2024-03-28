Зарплаты в Европе — где минимально украинцы получают 1 тыс. евро

Евровалюта находится в руках. Фото: minfin.com

В 2024 году правила трудоустройства в ряде стран Европы изменились. В частности, повысился размер минимальной заработной платы, то есть планки, ниже которой работодатели не имеют права платить работникам, в том числе украинцам.

Информацию о том, как изменилась "минималка", обнародовала миграционная платформа EWL.

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Как свидетельствует статистика, временную защиту в Европейском Союзе имеют около 4,27 млн граждан Украины. ЕС пролонгировал для украинцев срок защиты до 2025 года. Он предусматривает предоставление доступа к законному трудоустройству без необходимости разных разрешений.

Аналитики EWL исследовали условия легализации и трудоустройства в Германии, Польше, Чехии, Нидерландах, Румынии и Литве.

Эти страны наиболее популярны среди украинских беженцев и трудовых мигрантов. В большинстве — минимальная зарплата составляет около 1 тыс. евро.

Зарплаты в Германии

В 2024 году в Германии власти повысили минимальную заработную плату с 12 евро до 12,41 евро в час брутто (без отчислений). Как отмечают эксперты, повышение минималки приведет к повышению зарплаты всего на 3% по сравнению с годовым размером инфляции около 6%. В целом зарплаты разнятся в регионах. Например, в среднем в Мюнхене часовые ставки колеблются от 11,55 до 50 евро (375 — 1,6 тыс. грн в час). В Гамбурге — от 12,50 до 85 евро в час (до 2,765 тыс. грн в час).

Заработок в Польше

В Польше размер минималки с 1 января составляет 4,24 тыс. злотых брутто, что на 752 злотых (21,5%) больше против 3,49 тыс. злотых до повышения. В частности, на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности в среднем платят, учитывая повышение минималки, 4 тыс. — 5,5 тыс. злотых на руки (37,2 — 51 тыс. грн). Повторное повышение ставок будет проведено летом.

Минималка в Чехии

В Чехии с 1 января минимальная зарплата выросла с 17,3 тыс. до 18,9 тыс. чешских крон (до вычета налогов). То есть "чистыми" рабочие получат 16,44 тыс. кроны (около 27 тыс. грн).

Заработная плата в предложениях работы без знания языка и опыта составляет 20 — 25 тыс. чешских крон на руки (800 — 1 тыс. евро, или 33 — 41 тыс. грн).

Зарплаты в Нидерландах

В этом году выросла минимальная почасовая ставка в Нидерландах. Теперь она составляет 13,27 евро. Такой уровень выплачивают гражданам старше 21 года, а младше (20 лет) — 10,62 евро в год. В то же время тем, кому исполнилось 19 лет — 7,96 евро в год. Повторное повышение ставок придется на июль.

Сейчас минималка составляет 3,3 тыс. лей брутто (660 евро), а "чистыми" — 2079 лей (417 евро). За счет дополнительных часов и ночного времени можно заработать 850 — 1,2 тыс. евро.

Заработок в Литве

В Литве в 2024 году также повысили минимальную зарплату. Теперь она составляет 924 евро брутто. Как отмечают в EWL, беженцы редко получают минималку, обычно зарплата у них выше. В частности, на мясокомбинатах выплаты стартуют с 900 евро "чистыми".

Что еще стоит знать

Напомним, ранее мы писали о том, как легально устроиться на работу в Польше беженцам из Украины. Мы собрали актуальные вакансии и зарплаты, которые могут заинтересовать переселенцев в этой стране.

Ранее мы писали, что в Ирландии объявили об уменьшении помощи для украинских беженцев Изменения относятся не только к денежным выплатам, но и к условиям проживания для тех, кто пользуется государственным жильем. Это решение может повлиять на тысячи людей, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации из-за войны в Украине.