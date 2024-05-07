Разработчик БПЛА – о собственных изделиях для ВСУ, «кидалове» партнеров и визитах СБУ

Член добровольческого батальона отрабатывает запуск и возврат дрона DJI Mavic во время тренировки группы под Киевом. Фото: New York Times

Современная война — это противостояние технологий. За время войны в Украине появилось множество молодых инженерных команд, которые наладили производство собственных FPV-дронов-камикадзе, разведчиков, систем сброса и боекомплектов к ним.

Новини.LIVE поговорили с основателем компании Web3Forces Иваном Чеботаевым, который рассказал о собственных изделиях для ВСУ, испытаниях в боевом режиме и сложностях, с которыми приходится сталкиваться в процессе работы.

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Основатель компании Web3Forces Иван Чеботаев. Фото: t.me/vcbtv

Расскажите немного о себе. Как вы начали заниматься военной инженерией? Вы этим занимались и до войны?

— Да, еще до ковида занимался в целом инженерией и 3D печатью как хобби, была небольшая мастерская. Потом в ковид поучаствовал в паре волонтерских программ по модернизации аппаратов ИВЛ, производству респираторов и т.д. Касательно военной инженерии, то я хорошо понимаю доктрину войны в целом и просто наложил ее на технологии, к которым имею доступ.

На сегодня у вас "в портфеле" есть много различных разработок. Это и дроны-камикадзе, дроны-разведчики, системы сброса...

Расскажите подробнее про изделия, которые пользуются сейчас спросом на фронте.

— Сейчас нужны только комплексы, одного продукта недостаточно. Военные должны получать весь набор для аероразведки. А что касается сборки, то мы наладили у себя полный цикл. Дальше необходимо локализировать производство отдельных компонентов. Что касается спроса, то сейчас нужно все.

Беспилотный летательный комплекс производства Web3Forces

Что входит в такой комплекс?

— Идеальный набор — это FPV-камикадзе или бомбер с унифицированным боекомплектом, платой инициации и измененными частотами. Дальше уже можно навешивать разные навороты, тепловизоры, ночные камеры, разные системы сброса и т.д. Также в комплекс входит наземная станция под разные частоты, ретранслятор, который цепляется на DJI Mavic, либо полноценный БпЛА-ретранслятор. С таким набором можно поражать цели на расстоянии 8-15км. Ну и в разработке сейчас система доведения до цели на базе машинного зрения.

БпЛА крыло-ретранслятор

Я правильно понимаю, что это тот минимум который необходим для успешного боевого применения?

— Анализируя потенциал возможностей, да, это минимум. В реалиях — это максимум. Ведь если завтра будет выбор: шаг вперед в технологиях или банальное масштабирование того, что есть, то 100% военных выберут второе. Ибо наличие дыр, где нет средств РЭБ по линии фронта, достаточно для использования дешевых дронов.

Дроны-камикадзе. Грузоподъемность 1,5 кг на 10 км

Сколько такой набор стоит?

— Дрон от 10 до 40 тыс. грн в зависимости от комплектации. Ретранслятор — 10-15 тыс. грн и наземная станция где-то 20-30 тыс. грн. То есть, если не брать дорогостоящий БпЛА, который стоит 5-6 тыс. долл., то где-то в 100 тыс. грн можно вложится.

Дрон-бомбер с БК. Грузоподъемность 2,5-3 кг на 10 км

Имеют ли ваши изделия какие-то преимущества перед западными или китайскими аналогами. Насколько они устойчивы к вражеским средствам РЭБ?

— Нет, скорее наоборот, мы еще не дотянули до уровня реальный военных предприятий. С РЭБом идет борьба меча и щита в режиме лайв. Сегодня получается обходить, завтра они делают шаг вперед.

Какие изделия уже прошли испытания в боевых условиях?

— Абсолютно все.



Пример работы комплекса по позициям врага.

Как быстро можно изготовить такой комплект при условии наличия всех комплектующих?

— Изготовить можно за сутки, при наличии 2-3 человек команды. А вот сроки поставок уже лотерея.



Боевое испытание системы сброса "Барабан" .

Сколько человек сейчас в вашей команде?

— Около 10 человек в Украине и пару консультантов за ее пределами.

Если мы говорим про комплектующие, то это в основном импорт из Китая?

— Да, на 100%.

Сколько приходиться ждать комплектующие и есть ли дефицитные позиции?

— Ждать около 45 дней, если Aliexpress, и от 2 недель до никогда, если заказывать через экспедиторов, логистов. К сожалению, они работают на свой карман. И когда есть вариант кинуть, то они кинут.

Не думали наладить полностью отечественное производство? Насколько это реально?

— На 90% это реализовал, но не вижу пока заинтересованности в этих разработках. Слишком сложно и тяжело делать свои 20% волонтерам. Китайские FPV хорошо легли на их бизнес-модель.

Что касается производства. Вы сами осуществляете сборку или есть какие-то договора с подрядчиками?

— Собираем всю электронику сами. А токарные и фрезерные изделия заказываем.

Где вы берете финансирование на все эти проекты? Это собственные источники, донаты, предзаказы или что-то еще?

— Личные средства.

Какой ваш основной род деятельности, бизнес?

— Разработки в сфере блокчейн.

Я знаю, что к вам приезжали правоохранители и даже интересовалось СБУ. Расскажите эту историю. Чем вы их заинтересовали, были ли обыски?

— С обысками меня пронесло, так как хватило мозгов не впускать никого к себе домой. У полиции были вопросы ко мне касательно того, что я отправляю по почте, решили сначала зайти в гости, а потом уже связаться со мной. А с СБУ просто встретились, проверили меня на адекватность, так как получили ложные сведения от недоброжелателей.

Кумулятивно-осколочный БК КУБ14.

На какой объем производства вам удалось выйти?

— На пике выходили на 300-500 дронов и примерно 100 систем сброса в месяц. Сейчас, правда, производство остановилось, так как у меня ''отжали'' компанию со всем складом и товарными остатками.

Как так вышло, что у вас ''отжали'' компанию со складом?

— Ничего необычного, привлек оборотные средства под 50% компании. Поработал 2 месяца, инвестор вытащил тело инвестиции и прибыль, а также поставил вопрос условий расхода. Либо я выкупаю имущество, либо он. Сошлись на том, что выкупает он. Помещение было тоже его. А спустя время мне просто сообщили, что выплачивать мне ничего не будут, а все имущество остается у них.

О каких суммах инвестиций шла речь, если не секрет?

— На протяжении 2023 года я вложил 2 млн грн на исследования, опытные образцы и прочие расходы. Потом привлек еще 2 млн на оборотные средства уже в 2024 году.

Какое-то несправедливое партнерство...

— Для меня это хобби, мне нужно было привлечь партнера, который закрыл бы вопрос импорта комплектующих, оплат и переговоров с Китаем. Цель — войну выиграть, мне все равно было, как делить расходы, прибыль и т.д. Я решал вопрос того, чтобы больше моих технологий уничтожало больше вражеской техники.

Количество техники и живой силы, пораженной с помощью разработок компании.

*Согласно подсчетам компании

А что повлияло на решения второго инвестора выйти из этого проекта?

— Насколько я понял, ему не до конца была понятна дорога, по которой я веду компанию, и конечный план. Так как он хотел как можно быстрее продать что угодно в МО, получить бронь и кататься с женой по курортам. А я три месяца работал над дроном и тянул с сертификацией, потому что хотел сделать максимально качественный продукт. Если коротко, то разошлись в интересах.

Планируете ли восстанавливать производство?

— Да, конечно. У меня остались обязательства. Мне потребуется где-то 7-10 дней, чтобы его возобновить.

Что, на ваш взгляд, может сделать государство для поддержки отечественных инженерных команд?

— Уже поздно. Все, что можно было сделать, сделали. А то, что не начинали, уже не успеем.