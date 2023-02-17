Как изменился рынок труда Украины с начала войны

Рынок труда понемногу восстанавливается

Рынок труда Украины получил серьезный удар во время войны. В начале полномасштабного вторжения россии рынок практически замер — в марте более 53% тех, кто имел работу до войны, потеряли ее. Часть компаний были вынуждены прекратить свою деятельность полностью или частично из-за потери имущества, разрыва логистических связей или утраты сотрудников. Впоследствии ситуация улучшилась, но по состоянию на начало 2023 года безработица все еще превышает 30%.

Новини.LIVE предлагает обзор ситуации на рынке труда Украины после 24 февраля 2022 года, подготовленный на основе исследования независимой аналитической платформы "Вокс Украина".

Как меняется ситуация с занятостью

Спад экономики, вызванный войной, а именно невозможность работать для предприятий на оккупированных территориях или территориях вблизи зон боевых действий, повреждение активов предприятий, разрушение логистики, в частности закрытие портов, привело к резкому росту уровня безработицы.

По оценке Национального банка, по состоянию на июль 2022 года безработица достигла 35%, превысив показатель конца 2021 года (9,8%) почти в 4 раза. Это связано с полной или частичной остановкой предприятий и потерей или повреждением производственных мощностей.

В октябре НБУ спрогнозировал сокращение безработицы до 22,3% в конце 2023 года и до 16,5% в конце 2024-го. И хотя снижение количества безработных вполне реально, довоенного уровня этот показатель вряд ли достигнет в ближайшие годы.

К слову, в октябре Международная организация труда (МОТ) прогнозировала, что занятость в Украине в 2022 году будет на 2,4 миллиона рабочих мест ниже уровня 2021 года. Этот прогноз лучше, чем оценка МОТ в апреле 2022 года с прогнозом потери 4,8 миллиона рабочих мест.

Фото: УНИАН

Из-за военной агрессии россии против Украины Госстат не обнародует информацию о количестве безработных — данные (вероятно, неполные, поскольку часть данных собрать невозможно) будут обнародованы после отмены военного положения. Поэтому доступны только косвенные оценки безработицы, полученные из опросов населения, предприятий, а также из данных о вакансиях и кандидатах на сайтах поиска работы. На всех таких сайтах наблюдается значительный рост кандидатов на одну вакансию. Следовательно, несмотря на выезд значительной части рабочей силы за границу, сокращение рабочих мест было еще большим, отмечает автор исследования младший аналитик "Вокс Украина" Алена Гришко.

К примеру, на сайте Work.ua по состоянию на 1 февраля 2022 года было зарегистрировано более 95 тысяч вакансий. В марте эта цифра сократилась почти на 14 тысяч, а в апреле на этом сайте было всего 14 012 актуальных вакансий, что составляет 15% от довоенного количества. С мая количество вакансий начало постепенно расти, но до декабря так и не достигло довоенного уровня.

Количество вакансий и резюме на сайте Work.ua за 2022 год, тысяч

Источник: сайт поиска работы Work.ua



Аналогичную тенденцию показывают данные Государственной службы занятости. Начиная с апреля 2022 года количество как зарегистрированных безработных, так и вакансий начало снижаться. В мае-августе служба занятости зарегистрировала невиданные до сих пор 12 кандидатов на одну вакансию. К концу 2022 года этот показатель вернулся на уровень конца 2021 года — 7 кандидатов на одну вакансию. Уменьшение количества зарегистрированных безработных может быть вызвано ограничением продолжительности (до 90 дней) и размера (до минимальной зарплаты) выплат по безработице во время военного положения.

По состоянию на конец марта 2022 года более половины украинцев, работавших до 24 февраля, потеряли работу после начала войны, 45% продолжали работать, из которых половина — в обычном режиме, остальные — удаленно или частично. И только 2% нашли себе новую работу.

Некоторые работодатели вместо того, чтобы увольнять работников, сокращают им зарплаты. Снизились и предлагаемые зарплаты для новых работников. По данным Work.ua, в мае 2022 года предлагаемая зарплата несколько сократилась по сравнению с январем, а к началу января 2023 года вернулась к предыдущему уровню. Впрочем, учитывая инфляцию на уровне 26%, реальные зарплаты существенно сократились.

Восстановление рабочих мест было неравномерным по регионам и отраслям — быстрее всего возобновились вакансии во Львовской и Ивано-Франковской областях. Наибольший спрос — на специалистов в сфере услуг: в торговле, логистике, ресторанах.

В 2023 году бизнес ожидает восстановления экономики, однако большинство предприятий не планируют нанимать дополнительных работников, а значительный уровень безработицы не стимулирует повышать зарплаты. При этом 73% владельцев бизнеса говорят о повышении зарплат, 26% оставят их на текущем уровне.

Значительными вызовами во время восстановления Украины будут переквалификация работников и интеграция в рынок труда ветеранов, внутренне перемещенных лиц и возвращающихся беженцев.

Центр занятости. Фото: УНИАН

Сегодня центры занятости предлагают разные программы переквалификации, давая возможность людям получить новую востребованную рынком специальность, а Государственный центр занятости совместно с Минэкономики запустили программу "Национальный кадровый резерв". Кроме того, правительство планирует расширить программу общественных работ, однако в настоящее время к ней привлечены не так много людей.

Релокация бизнеса

Чтобы сохранить предприятия и оборудование, в марте прошлого года государство запустило программу релокации, которой может воспользоваться бизнес, находящийся в зоне риска из-за активных боевых действий. В рамках программы предприятия могли получить помощь при перемещении на запад Украины — подбор места для производственных мощностей, перевозка и расселение персонала, поиск новых работников. Упрощению процесса должна способствовать платформа цифрового взаимодействия для помощи в релокации. Заполнить заявку на релокацию можно на сайте "Прозорро.Продажи".

В 2022 году услугой релокации бизнеса воспользовались более 700 предприятий. Это небольшая часть из около 240 тысяч работающих украинских предприятий, но благодаря этому удалось сохранить более 35 тысяч рабочих мест. Больше всего предприятий – 661 – переместили в первой половине года. После июля темпы релокации существенно снизились. Это связано с успехами ВСУ на фронте и деоккупацией "промышленных" территорий, в частности, Харьковщины и части Херсонской области.

Часть предприятий переехала за границу. Эти предприятия могут стать "амбассадорами" Украины на иностранных рынках, прежде всего европейском. Однако нужно поддерживать связи с этими производителями — чтобы если не вернуть их в Украину, то хотя бы поощрить их сотрудничество с украинским бизнесом.

Законодательные изменения

В период действия военного положения законодатели приняли несколько законов, направленных на помощь бизнесу выжить в условиях войны и поддержку работников.

Удаленная работа

Реальность постепенно находит отражение в украинском законодательстве. С началом пандемии в украинском Трудовом кодексе появилось понятие "удаленная работа". А 18 июля 2022 года Верховная Рада приняла так называемый "закон о фрилансе", который предусматривает "легализацию" работы фрилансеров и предоставляет возможность малому и среднему бизнесу (до 250 работников) официально нанимать их на работу. Юридически это будет оформлено как договор с нефиксированным рабочим временем с заработной платой не более восьми "минималок" (сейчас 53,6 тысячи гривен). Оплата будет производиться за фактически отработанное время, но не менее 32 часов в течение календарного месяца. То есть работодатель должен заплатить за 32 часа, даже если фактически фрилансер работал меньше.

Фото: Unsplash

В то же время государственным служащим запретили работать из-за границы, что привело к увольнению 8,5 тысяч человек в течение первых 4 месяцев после начала полномасштабного вторжения. С августа госслужащие (кроме категории А) и должностные лица органов местного самоуправления (кроме первой-третьей категории) получили возможность заниматься другой оплачиваемой или предпринимательской деятельностью в случае простоя или если они ушли в неоплачиваемый отпуск. На период военного положения предельную продолжительность отпуска "за свой счет" для беженцев и ВПЛ повысили с 15 до 90 дней. Этой нормой также преимущественно воспользовались государственные служащие и работники госпредприятий, поскольку частные предприятия урегулировали дистанционную работу на уровне договоренностей с работниками. Чтобы не потерять квалифицированных государственных служащих, норму по их обязательному присутствию в Украине следует пересмотреть, считают в "Вокс Украина".

Большая гибкость для предприятий и новые возможности для работодателей

В мирное время в случае ликвидации, реорганизации или банкротства предприятия увольнение работника занимает два месяца, а если на предприятии есть профсоюз — три. В условиях войны у работодателей может не быть возможности обеспечивать сотрудника работой или соответствующими выплатами. Поэтому Верховная Рада разрешила увольнение по инициативе работодателя, который не может обеспечить сотрудника работой в связи с уничтожением (отсутствием) производственных, организационных и технических условий, средств производства или имущества работодателя в результате боевых действий.

1 июля парламент урегулировал трудовые отношения во время военного положения, позволив сохранять за работниками, призванными на военную службу, только место работы и должность, но не зарплату. Это должно сократить издержки предприятий.

Также на период действия военного положения изменены ограничения по рабочему времени работников, занятых на объектах критической инфраструктуры. Для работников, которым установлена сокращенная продолжительность рабочего времени (врачи, работники с вредными и опасными условиями труда) максимальная продолжительность рабочего времени снижена с 50 до 40 часов в неделю. Для других работников (в оборонной сфере, сфере обеспечения жизнедеятельности населения) работодателям предоставлено право повысить максимальную продолжительность рабочего времени до 60 часов в неделю с пропорциональным увеличением зарплаты.

Финансовая поддержка предприятий

14 октября 2022 года правительство в очередной раз расширило программу "5-7-9", предоставив возможность предприятиям, которые потеряли свои производственные мощности, получить кредит на восстановление под 9% сроком до 5 лет на сумму до 60 млн гривен (без учета ранее выданных кредитов по программам господдержки). Выполнение обязательств по таким кредитам частично (до 80%) будет обеспечиваться государственной гарантией. В общей сложности на программу "5-7-9" в 2023 году предусмотрено 16 млрд гривен. С марта по декабрь 2022 года в рамках этой программы были выданы кредиты на 72 млрд гривен.

Кроме программы "5-7-9" и поддержки релокации правительство предоставляет предпринимателям также гранты в рамках программы "єРобота". За 2022 год правительство выдало 2530 таких грантов на 1,6 млрд гривен.

Что дальше

Война ожидаемо повлияла на рынок труда — сворачивается бизнес, мигрируют работники, возникают проблемы с логистикой и поиском каналов сбыта продукции. Соответственно, некоторые предприятия вынуждены увольнять сотрудников, а некоторые сокращают зарплату. Значительным отличием войны от предыдущих кризисов, например "ковидного" кризиса, является разрушение активов — как производственных, так и социальных — жилья, школ, больниц. Так что даже после прекращения боевых действий возобновление будет довольно медленным, прогнозируют эксперты.

В дальнейшем следует ожидать изменений в структуре рынка труда — спрос на некоторые профессии сократится. В то же время в энергетике, строительстве и архитектуре, образовании, медицине, психологии специалисты будут в дефиците.

Требуются масштабные программы переобучения людей, а также программы реинтеграции ветеранов, беженцев, внутренне перемещенных лиц, мигрантов. Разработку таких программ следует начинать уже сейчас.

Фото: УНИАН