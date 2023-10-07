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Сколько нужно заработать, чтобы войти в 1% самых богатых людей США: рейтинг штатов

7 октября 2023 14:50
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Сколько нужно заработать, чтобы войти в 1% самых богатых людей США: рейтинг штатов
Деньги в руках богатого человека. Фото: yeniavaz.com
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Для вхождения в 1% наиболее состоятельных людей по версии консалтинговой компании SmartAsset, граждане каждого штата США должны зарабатывать различные суммы. В Коннектикуте, где установлен самый великий пороговый уровень доходов по стране, необходимо зарабатывать приблизительно 953 000 долларов ежегодно, чтобы оказаться в этой престижной категории.

Об этом сообщает visualcapitalist.com

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Сколько нужно, чтобы войти в 1% самых богатых людей

Сообщается, что Массачусетс следует за Коннектикутом с необходимостью годового дохода в 903 401 доллар США для попадания в элитный 1%.

Пороги доходов, необходимые для попадания в 1% самых богатых людей, в Калифорнии, Нью-Джерси и Вашингтоне составляют 844 266, 817 346 и 804 853 долларов США соответственно.

С другой стороны, Западная Виргиния предъявляет самый демократичный порог, с минимальным годовым доходом в 367 582 доллара, что является самым низким среди всех штатов и лишь около трети от требуемого в Коннектикуте. Немного выше этот показатель в Миссисипи, где необходимый доход составляет 381 919 долларов в год.

Штаты США
Карта штатов США. Фото: 
visualcapitalist.com

Какие критерии для вхождения в 1% самых богатых людей

В сообщении также указывается, что штаты, расположенные на северо-востоке и западном побережье, прославленные своими экономическими, устанавливают более высокие финансовые критерии для вхождения в 1% богатейших по сравнению с южными штатами.

Это также связано со средним уровнем доходов по каждому штату. Например, семьи в Массачусетсе в среднем зарабатывают почти 90 000 долларов в год, в то время как домохозяйства в Миссисипи имеют средний доход около 49 000 долларов в год.

Напомним, что престижное издание Forbes USA опубликовало очередной рейтинг самых богатых self-made женщин. В списке оказалось немало всемирно известных певиц с многомиллионным состоянием.

Также стало известно, кто из супермоделей оказался самой богатой. Эксперты учитывали не только гонорары от фотосъемок, но и участие в других проектах и бизнес-активы.

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