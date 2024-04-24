Цены на топливо в Украине по состоянию на 25 апреля — сколько стоит бензин, газ и дизель

Цена одной марки бензина выросла — какими будут цены на топливо завтра
На украинских автозаправочных станциях снова обновились цены на топливо. Стоимость бензина А-95 выросла на шесть копеек. Однако цены на другие виды горючего начали падать. Больше всего подешевел автогаз — его стоимость снизилась на 13 копеек.
Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.
Какая информация о топливе 25 апреля вас интересует больше всего:
Цены на горючее на АЗС 25 апреля
По данным мониторингового сайта, 25 апреля средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:
- A-95+ — 58,01 грн/л;
- А-95 — 54,72 грн/л;
- А-92 — 51,76 грн/л;
- дизельное топливо — 54,38 грн/л;
- сжиженный газ — 27,84 грн/л.
Неделю назад
- A-95+ — 57,83 грн/л;
- А-95 — 54,36 грн/л;
- А-92 — 51,44 грн/л.
Другие виды горючего:
- дизельное топливо — 54,51 грн/л;
- сжиженный газ — 27,97 грн/л.
Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 25 апреля
25 апреля горючее бренда "Евро-95" будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 60,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 59,99 грн/л.
- Самая низкая стоимость А-95+ в сети ZOG — 53,50 грн/л. Обычный А-95 дешево можно купить на АЗС "Авантаж 7" — 51,45 грн/л.
- А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 55,12 грн/л, дешевле всего на АЗС Neftek — 50,49 грн/л.
- Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 59,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 48,20 грн/л.
В сети WOG стоимость автогаза — 29,97 грн/л, на KLO — 28,29 грн/л, на Shell — 28,79 грн/л.
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