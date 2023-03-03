Украина должна предотвратить повторное появление олигархов, — ученые

В Украине не должно быть олигархов

Первоочередной задачей на этапе послевоенного восстановления Украины будет имплементация и усиление существующих законов о борьбе с влиянием олигархов и их коррупционных действий в государственном аппарате. Это означает развитие с иностранной помощью действительно некоррумпированной судебной ветви власти и предоставление дополнительных полномочий НАБУ и ВАКС.

Об этом предупреждают авторы рекомендаций по приоритетам послевоенного восстановления и реформам государственного управления в книге "Восстановление Украины: принципы и политика" Тимофей Милованов (Киевская школа экономики, Питтсбургский университет) и Жерар Ролан (Калифорнийский университет, Беркли; Центр исследований экономической политики (CEPR); Государственное бюро экономических исследований (NBER)).

Книга подготовлена международным коллективом авторов в рамках проекта "Украинская инициатива" Европейского Центра исследований экономической политики (CEPR).

Как побороть олигархов

Обновление судебной ветви власти является дорогостоящим делом, учитывая необходимость отбора и надлежащей подготовки честных и компетентных судей. Для того, чтобы сделать это относительно быстро, нужны значительные финансовые ресурсы, а также опыт, но стоимость будет вполне оправдана по сравнению с расходами на войну.

Вторым приоритетом является установление жесткой и эффективной политики в сфере конкуренции. Олигархи смогли преуспеть, потому что им удалось оградить свой бизнес от конкуренции посредством влияния в госаппарате. Кроме того, они смогли нажить богатство из-за нечестной приватизации и коррупции в правительстве для приобретения других предприятий и создания конгломератов. Хотя жесткой конкурентной политики самой по себе не достаточно для того, чтобы разрушить власть олигархов, она может очень помочь ослабить их влияние. Антимонопольное законодательство Украины следует усилить.

Кроме укрепления верховенства права и конкурентной политики в Украине было бы важно избежать ошибок прошлого, когда экономические реформы использовались для предоставления экономической власти действующим и потенциальным олигархам. Первой возможной ошибкой было бы повторение прежней ошибочной приватизационной политики, когда контроль над производственными активами передавался олигархам без действительно конкурентных аукционов и совершенно непрозрачным способом.

Важной потенциальной ловушкой, которой следует избежать, является предоставление олигархам контроля над правительством в процессе выпуска государственных облигаций. Облигации для восстановления будут играть ключевую экономическую роль в послевоенной Украине. Имеющие средства или доступ к международным финансовым рынкам могут приобрести большие объемы облигаций, делая правительство зависимым от олигархов для финансирования долга послевоенной реконструкции. Существует много возможных способов предотвратить получение олигархами влияния через процесс покупки послевоенных облигаций, и их следует тщательно продумать.

И последнее, но не менее важное: реформа финансирования политических партий будет иметь решающее значение. Олигархи использовали свои средства для поддержки разных политических партий, обеспечивая таким образом защиту своих интересов.

Ключевым способом сокращения политического влияния олигархов является реформа финансирования избирательных кампаний. Украине следует перенять опыт европейских стран, где есть правила распределения государственных средств политическим партиям во время избирательных кампаний.

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О том, какими должны быть шаги по восстановлению Украины после войны, читайте в авторском материале Новини.LIVE.