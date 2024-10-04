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Украина получила данные о счетах своих граждан за границей

4 октября 2024 14:23
Аркадий Пастула - Редактор
Государственная налоговая служба получила данные о счетах украинцев за границей
Банковская карта и терминал. Фото: Новости.LIVE/Игорь Кузнецов
Аркадий Пастула - Редактор

Украина сделала шаг в направлении повышения прозрачности финансовых операций и усиления борьбы с уклонением от уплаты налогов. Речь идет о том, что Государственная налоговая служба получила данные о счетах своих граждан за рубежом.

Об этом сообщила пресс-служба Минфина в пятницу, 4 октября.

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Данные о счетах украинцев за границей

Украина осуществила свой первый международный автоматический обмен информацией по стандарту Common Reporting Standard.

"В рамках этого обмена Государственная налоговая служба Украины передала информацию о финансовых счетах нерезидентов в налоговые органы юрисдикций — партнеров по обмену, а также получила от иностранных компетентных органов данные о счетах налоговых резидентов Украины", — говорится в сообщении.

Обмен касался информации о счетах, которые ведут финансовые учреждения (банки, страховые и инвестиционные компании и т.д.) и принадлежат резидентам стран-партнеров. В частности, передавались следующие данные:

  • имя владельца счета;
  • адрес;
  • налоговое резидентство;
  • идентификационный номер налогоплательщика;
  • дата и место рождения;
  • информация о финансовом учреждении;
  • данные по счету, включая остаток на конец отчетного периода и суммарные дивиденды, проценты или другие доходы.

В Национальной стратегии доходов указано, что интеграция в международную систему автоматического обмена данными о финансовых счетах способствует формированию более прозрачного налогового климата и улучшению репутации Украины как надежного и равноправного партнера в международных налоговых отношениях.

Получение Украиной доступа к информации о зарубежных финансовых активах своих резидентов по стандарту CRS позволит:

  • усилить контроль за своевременностью и полнотой декларирования доходов, подлежащих налогообложению; 
  • выявить незадекларированные доходы для борьбы с уклонением от уплаты налогов физическими лицами; 
  • повысить эффективность применения правил о налогообложении контролируемых иностранных компаний; 
  • получить дополнительный источник налоговой информации при внедрении косвенных методов контроля за налогообложением физических лиц.

"Этот шаг является частью обязательств Украины в процессе интеграции в ЕС и направлен на повышение прозрачности налоговой сферы. Благодаря обмену Украина сможет эффективнее бороться с уклонением от уплаты налогов, что будет способствовать дополнительным налоговым поступлениям, а следовательно экономической стабильности и развитию страны", — говорится в сообщении.

Напомним, министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что повышение налогов является вынужденной мерой. Хотя это решение коснется бизнеса, он отметил, что других вариантов фактически не осталось.

Также в июле 2024 года средняя зарплата в центральных органах власти превысила 50 тысяч гривен, что в 2,5 раза больше официальной средней зарплаты по Украине. При этом отсутствует четкая зависимость между уровнем зарплат и количеством заполненных вакансий в государственных ведомствах.

Минфин украинцы налоги деньги Украина заграница

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