Государственная налоговая служба получила данные о счетах украинцев за границей

Украина получила данные о счетах своих граждан за границей
Украина сделала шаг в направлении повышения прозрачности финансовых операций и усиления борьбы с уклонением от уплаты налогов. Речь идет о том, что Государственная налоговая служба получила данные о счетах своих граждан за рубежом.
Об этом сообщила пресс-служба Минфина в пятницу, 4 октября.
Данные о счетах украинцев за границей
Украина осуществила свой первый международный автоматический обмен информацией по стандарту Common Reporting Standard.
"В рамках этого обмена Государственная налоговая служба Украины передала информацию о финансовых счетах нерезидентов в налоговые органы юрисдикций — партнеров по обмену, а также получила от иностранных компетентных органов данные о счетах налоговых резидентов Украины", — говорится в сообщении.
Обмен касался информации о счетах, которые ведут финансовые учреждения (банки, страховые и инвестиционные компании и т.д.) и принадлежат резидентам стран-партнеров. В частности, передавались следующие данные:
- имя владельца счета;
- адрес;
- налоговое резидентство;
- идентификационный номер налогоплательщика;
- дата и место рождения;
- информация о финансовом учреждении;
- данные по счету, включая остаток на конец отчетного периода и суммарные дивиденды, проценты или другие доходы.
В Национальной стратегии доходов указано, что интеграция в международную систему автоматического обмена данными о финансовых счетах способствует формированию более прозрачного налогового климата и улучшению репутации Украины как надежного и равноправного партнера в международных налоговых отношениях.
Получение Украиной доступа к информации о зарубежных финансовых активах своих резидентов по стандарту CRS позволит:
- усилить контроль за своевременностью и полнотой декларирования доходов, подлежащих налогообложению;
- выявить незадекларированные доходы для борьбы с уклонением от уплаты налогов физическими лицами;
- повысить эффективность применения правил о налогообложении контролируемых иностранных компаний;
- получить дополнительный источник налоговой информации при внедрении косвенных методов контроля за налогообложением физических лиц.
"Этот шаг является частью обязательств Украины в процессе интеграции в ЕС и направлен на повышение прозрачности налоговой сферы. Благодаря обмену Украина сможет эффективнее бороться с уклонением от уплаты налогов, что будет способствовать дополнительным налоговым поступлениям, а следовательно экономической стабильности и развитию страны", — говорится в сообщении.
Напомним, министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что повышение налогов является вынужденной мерой. Хотя это решение коснется бизнеса, он отметил, что других вариантов фактически не осталось.
Также в июле 2024 года средняя зарплата в центральных органах власти превысила 50 тысяч гривен, что в 2,5 раза больше официальной средней зарплаты по Украине. При этом отсутствует четкая зависимость между уровнем зарплат и количеством заполненных вакансий в государственных ведомствах.
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