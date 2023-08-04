В СБУ озвучили поразительную сумму арестованных в Украине российских активов
Основываясь на данных СБУ, ресурсы российских бизнесменов, оцененные в 190 млрд грн, были заморожены, а экономические ограничения распространены на более чем 4 тыс. предприятий из России. Целью таких действий является обеспечение того, чтобы эти активы приносили пользу Украине.
Об этом сообщает СБУ.
Арест российских активов
Сообщается, что СБУ последовательно осуществляет процедуры, направленные на ограничение влияния российского бизнеса, применяя меры санкций, замораживания и конфискации средств.
В 2022-2023 годах, основываясь на доказательствах, предоставленных СБУ, ресурсы, принадлежащие российским бизнес-лидерам, были заморожены. Эти активы включают в себя корпоративные акции и недвижимость многих компаний, связанных с такими российскими гигантами, как "Роснефть", "Росатом", "Газпром", "Ростех" и другими.
Дополнительно СБУ наложила экономические ограничения на тысячи российских компаний, обвиняя их в финансировании военных действий и обходе международных санкций.
Как заявил глава СБУ Василий Малюк, составлен детальный перечень российских компаний, подозреваемых в финансировании войны, и тщательно проверяется каждая из них.
"По инициативе СБУ были введены экономические санкции более 4 тыс. российских компаний, которые непосредственно финансируют военное вторжение, помогают государству-агрессору обходить санкции, закупать материалы, технику военного назначения и компоненты вооружений в других странах", — говорится в сообщении.
Напомним, в Министерстве экономики Украины рассказали о результатах программы малой приватизации. За пять лет государственная казна пополнилась на 14 млрд грн.
Также мы писали, что в Фонде государственных имуществ заявляли, что рассчитывают организовать приватизационный процесс конфискованных российских активов уже в этом году. Правительство передало Фонду более 100 объектов.