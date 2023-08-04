В СБУ озвучили поразительную сумму арестованных в Украине российских активов

Санкции против российских олигархов. Фото: росСМИ

Основываясь на данных СБУ, ресурсы российских бизнесменов, оцененные в 190 млрд грн, были заморожены, а экономические ограничения распространены на более чем 4 тыс. предприятий из России. Целью таких действий является обеспечение того, чтобы эти активы приносили пользу Украине.

Об этом сообщает СБУ.

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Сообщается, что СБУ последовательно осуществляет процедуры, направленные на ограничение влияния российского бизнеса, применяя меры санкций, замораживания и конфискации средств.

В 2022-2023 годах, основываясь на доказательствах, предоставленных СБУ, ресурсы, принадлежащие российским бизнес-лидерам, были заморожены. Эти активы включают в себя корпоративные акции и недвижимость многих компаний, связанных с такими российскими гигантами, как "Роснефть", "Росатом", "Газпром", "Ростех" и другими.

Дополнительно СБУ наложила экономические ограничения на тысячи российских компаний, обвиняя их в финансировании военных действий и обходе международных санкций.

Как заявил глава СБУ Василий Малюк, составлен детальный перечень российских компаний, подозреваемых в финансировании войны, и тщательно проверяется каждая из них.

"По инициативе СБУ были введены экономические санкции более 4 тыс. российских компаний, которые непосредственно финансируют военное вторжение, помогают государству-агрессору обходить санкции, закупать материалы, технику военного назначения и компоненты вооружений в других странах", — говорится в сообщении.

Напомним, в Министерстве экономики Украины рассказали о результатах программы малой приватизации. За пять лет государственная казна пополнилась на 14 млрд грн.

Также мы писали, что в Фонде государственных имуществ заявляли, что рассчитывают организовать приватизационный процесс конфискованных российских активов уже в этом году. Правительство передало Фонду более 100 объектов.