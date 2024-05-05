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В Украине обновилась стоимость горючего — какие цены на АЗС будут завтра

5 мая 2024 22:45
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Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Цены на топливо в Украине по состоянию на 6 мая - сколько стоит бензин, газ и дизель
Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

За последние сутки на АЗС Украине обновились цены на топливо. Стоимость бензина, автогаза и дизельного горючего осталась на уровне предыдущего дня.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на топливо в Украине по состоянию на 6 мая
Цены на топливо в Украине на 6 мая 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на горючее на АЗС 6 мая

По данным мониторингового сайта, 6 мая средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 59,03 грн/л;
  • А-95 — 55,65 грн/л;
  • А-92 — 51,87 грн/л;
  • дизельное топливо — 53,80 грн/л;
  • сжиженный газ — 27,38 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 58,68 грн/л;
  • А-95 — 55,18 грн/л;
  • А-92 — 52,09 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизельное топливо — 54,16 грн/л;
  • сжиженный газ — 27,63 грн/л.
Цены на топливо в Украине по состоянию на 6 мая
Цены на топливо в Украине на 6 мая 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на крупнейших АЗС - ОККО, WOG - 6 мая

6 мая топливо бренда "Евро-95" будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR - по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 61,99 грн/л.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети "Укрнафта" — 54,01 грн/л. Обычный А-95 дешевле всего можно купить также на АЗС "Укрнафта" — 52,01 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 55,99 грн/л, дешевле всего на АЗС "Укрнафта" — 50,01 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 59,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 48,20 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 28,97 грн/л, на KLO — 28,29 грн/л, на Shell — 28,59 грн/л.

Якір Больше об авто

Напомним, мы писали, что в Украине начнутся продажи нового Jeep Wrangler. Обновленная модель 2024 года Jeep Wrangler получила ряд улучшений. Стало известно, в каких комплектациях и по каким ценам внедорожник будет продаваться в Украине.

Ранее мы писали что должен сделать каждый водитель в мае для подготовки авто к летним дорогам. К началу летнего сезона водитель должен готовить автомобиль уже в мае. Нужно проверить семь основных систем машины, чтобы потом не испытывать неприятностей на дороге.

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