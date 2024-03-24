Помощь на детей без родительской опеки — какие выплаты можно получить

Мужчина с ребенком в Киевской области. Фото: Reuters

В Украине ввели временную финансовую помощь на детей , оставшихся без родительской опеки. Размер выплат будет составлять 2,5 — 2,5 прожиточного минимума.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

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Помощь "Дитина не одна"

После начала полномасштабного вторжения в Украину около 4 тысяч детей ежегодно остаются без родительской опеки. Для них важно обеспечение заботы и внимания. Законодательство предусматривает возможность размещения в семье родственников или знакомых, приемных семей или детских домов семейного типа, чтобы они не попали в детские дома или интернаты.

После того, как ребенок получает статус сироты или ребенка, лишенного родительской опеки, на него начисляются выплаты. Однако ранее законодательство не учитывало финансовую потребность семьи, которая временно принимает ребенка до получения такого статуса.

Это создавало риск того, что ребенок все же окажется в заведении, поскольку иногда одинокой бабушке трудно обеспечить содержание ребенка во время получения пенсии. Это может привести к травмированию ребенка, который сначала потерял родителей, а затем родственников, когда попадает в институционное учреждение.

Сейчас правительство изменило эту ситуацию. Согласно разработанному постановлению Минсоцполитики, введена новая помощь под названием "Дитина не одна".

Эта помощь предоставляется детям, которые остались без родительской опеки, но еще не получили статус сироты или ребенка, лишенного родительской опеки, и находятся в семье родственников, знакомых, приемных семей или детских домов семейного типа. Эта помощь предназначена для обеспечения семей, в которых находятся эти дети, необходимых условий и ухода.

Выплаты на детей без родительской опеки

Размер выплат равняется тому, какой государство выплачивает в поддержку детей со статусом ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки. Он будет составлять 2,5 прожиточного минимума для детей соответствующего возраста на каждого ребенка (до 6 лет — 6 407,5 грн, от 6 до 18 лет — 7 990 грн), 3,5 прожиточного минимума для детей соответствующего возраста на каждого ребенка с инвалидностью (соответственно, 8970,5 грн и 11 186 грн).

Помощь будет назначаться сроком 6 месяцев. Обращаться за ней можно будет с момента вступления в силу постановления.

По расчетам Минсоцполитики, на эту помощь государству необходимо будет выделить около 500 млн грн в год.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине вырос прожиточный минимум в 2024 году, что привело к увеличению размера детских выплат. Это станет дополнительной поддержкой для семей с детьми в сложное экономическое время.

Мы также писали, что недавно депутаты ВРУ подали законопроект, в котором предлагается увеличить почти в десять раз выплаты за рождение ребенка — в частности, первого ребенка хотят выплачивать 384 тысяч грн. Однако, по словам эксминистра социальной политики Андрея Ревы, пока это не только невозможно из-за отсутствия денег, но и не поможет новоиспеченным родителям на самом деле.