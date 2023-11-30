Цены на топливо 30 ноября - сколько стоят бензин и дизель

В Украине изменилась стоимость горючего — цены на АЗС сегодня
На украинских автозаправочных станциях обновилась стоимость горючего. В четверг, 30 ноября, средние цены на дизтопливо и бензин немного упали. Стоимость автогаза остается без изменений.
Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.
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Цены на горючее на АЗС 30 ноября
По данным мониторингового сайта, 30 ноября средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа следующая:
- A-95+ — 57,66 грн/л;
- А-95 — 54,39 грн/л;
- А-92 — 51,90 грн/л;
- дизельное топливо — 54,22 грн/л;
- сжиженный газ — 36,62 грн/л.
Неделю назад
- A-95+ — 57,77 грн/л,
- А-95 — за 54,62 грн/л,
- бензин А-92 — за 52,18 грн/л.
Другие виды горючего:
- дизель — за 54,48 грн/л,
- сжиженный газ — 35,91 грн.
Цены на крупнейшие АЗС: ОККО, WOG 30 ноября
30 ноября горючее брендов "Евро-95" стоит самое дорогое на АЗС Shell — по 60,49 грн/л. Обычный А-95 дороже всего стоит на АЗС ОККО, WOG и SOCAR — по 57,99 грн/л.
- Самая низкая стоимость А-95+ в сети RLS — 53,40 грн/л, на А-95 — на АЗС "Авантаж 7" — 49,95 грн/л.
- А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 56,99 грн/л, дешевле всего на АЗС "Маркет" — 50,18 грн/л.
- Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" — за 58,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 49,00 грн/л.
В сети WOG стоимость автогаза — 36,72 грн/л, на KLO — 36,99 грн/л, на Shell — 36,83 грн/л.
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