Цены на топливо 30 ноября - сколько стоят бензин и дизель

Автозаправочная станция. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

На украинских автозаправочных станциях обновилась стоимость горючего. В четверг, 30 ноября, средние цены на дизтопливо и бензин немного упали. Стоимость автогаза остается без изменений.

Об этом информируют Новини.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

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Цены на горючее на АЗС 30 ноября

По данным мониторингового сайта, 30 ноября средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа следующая:

A-95+ — 57,66 грн/л;

А-95 — 54,39 грн/л;

А-92 — 51,90 грн/л;

дизельное топливо — 54,22 грн/л;

сжиженный газ — 36,62 грн/л.

Неделю назад

A-95+ — 57,77 грн/л,

А-95 — за 54,62 грн/л,

бензин А-92 — за 52,18 грн/л.

Другие виды горючего:

дизель — за 54,48 грн/л,

сжиженный газ — 35,91 грн.

Цены на крупнейшие АЗС: ОККО, WOG 30 ноября

30 ноября горючее брендов "Евро-95" стоит самое дорогое на АЗС Shell — по 60,49 грн/л. Обычный А-95 дороже всего стоит на АЗС ОККО, WOG и SOCAR — по 57,99 грн/л.

Самая низкая стоимость А-95+ в сети RLS — 53,40 грн/л, на А-95 — на АЗС "Авантаж 7" — 49,95 грн/л.

А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 56,99 грн/л, дешевле всего на АЗС "Маркет" — 50,18 грн/л.

Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" — за 58,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 49,00 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 36,72 грн/л, на KLO — 36,99 грн/л, на Shell — 36,83 грн/л.

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