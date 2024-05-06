Цены на топливо в Украине по состоянию на 7 мая - сколько стоит бензин, газ и дизель

В Украине выросла стоимость некоторых видов горючего — какие цены на АЗС будут завтра
За последние сутки на АЗС Украины обновились цены на топливо. Стоимость бензина немного выросла, а автогаза и дизельного горючего, наоборот, упала.
Об этом информируют Новости.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.
Какая информация о горючем 7 мая вас интересует больше всего:
Цены на горючее на АЗС 7 мая
По данным мониторингового сайта, 7 мая средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:
- A-95+ — 59,04 грн/л;
- А-95 — 55,62 грн/л;
- А-92 — 51,89 грн/л;
- дизельное топливо — 53,76 грн/л;
- сжиженный газ — 27,34 грн/л.
Неделю назад
- A-95+ — 58,82 грн/л;
- А-95 — 55,31 грн/л;
- А-92 — 52,29 грн/л.
Другие виды горючего:
- дизельное топливо — 54,06 грн/л;
- сжиженный газ — 27,47 грн/л.
Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 7 мая
7 мая горючее бренда "Евро-95" будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 61,99 грн/л.
- Самая низкая стоимость А-95+ в сети "Укрнафта" — 54,01 грн/л. Обычный А-95 дешевле всего можно купить также на АЗС "Укрнафта" — 52,01 грн/л.
- А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 55,99 грн/л, дешевле всего на АЗС "Укрнафта" — 50,01 грн/л.
- Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 59,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 48,20 грн/л.
В сети WOG стоимость автогаза — 28,97 грн/л, на KLO — 28,29 грн/л, на Shell — 28,59 грн/л.
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