Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow В Украине выросла стоимость некоторых видов горючего — какие цены на АЗС будут завтра arrow

В Украине выросла стоимость некоторых видов горючего — какие цены на АЗС будут завтра

6 мая 2024 22:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Цены на топливо в Украине по состоянию на 7 мая - сколько стоит бензин, газ и дизель
Автозаправочная станция. Фото: Новости.LIVE, Игорь Кузнецов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

За последние сутки на АЗС Украины обновились цены на топливо. Стоимость бензина немного выросла, а автогаза и дизельного горючего, наоборот, упала.

Об этом информируют Новости.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.

Читайте также:

Какая информация о горючем 7 мая вас интересует больше всего:

Цены на топливо в Украине по состоянию на 6 мая
Цены на топливо в Украине на 7 мая 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на горючее на АЗС 7 мая

По данным мониторингового сайта, 7 мая средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:

  • A-95+ — 59,04 грн/л;
  • А-95 — 55,62 грн/л;
  • А-92 — 51,89 грн/л;
  • дизельное топливо — 53,76 грн/л;
  • сжиженный газ — 27,34 грн/л.

Неделю назад

  • A-95+ — 58,82 грн/л;
  • А-95 — 55,31 грн/л;
  • А-92 — 52,29 грн/л.

Другие виды горючего:

  • дизельное топливо — 54,06 грн/л;
  • сжиженный газ — 27,47 грн/л.
Цены на топливо в Украине по состоянию на 7 мая
Цены на топливо в Украине на 7 мая 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Якір Цены на крупнейших АЗС — ОККО, WOG — 7 мая

7 мая горючее бренда "Евро-95" будет стоить дороже всего на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Обычный А-95 дороже всего продают также на SOCAR — 61,99 грн/л.

  • Самая низкая стоимость А-95+ в сети "Укрнафта" — 54,01 грн/л. Обычный А-95 дешевле всего можно купить также на АЗС "Укрнафта" — 52,01 грн/л.
  • А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 55,99 грн/л, дешевле всего на АЗС "Укрнафта" — 50,01 грн/л.
  • Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС SOCAR — за 59,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 48,20 грн/л.

В сети WOG стоимость автогаза — 28,97 грн/л, на KLO — 28,29 грн/л, на Shell — 28,59 грн/л.

Якір Больше об авто

Напомним, мы писали, что в Украине начнутся продажи нового Jeep Wrangler. Обновленная модель 2024 года Jeep Wrangler получила ряд улучшений. Стало известно, в каких комплектациях и по каким ценам внедорожник будет продаваться в Украине.

Ранее мы писали, что должен сделать каждый водитель в мае для подготовки авто к летним дорогам. К началу летнего сезона водитель должен готовить автомобиль уже в мае. Нужно проверить семь основных систем машины, чтобы потом не испытывать неприятностей на дороге.

цены на топливо
бензин
авто
Украина
АЗС
цены в Украине
дизтопливо
автогаз

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:32 Экс-командир Азова предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации

28 апреля 2024

22:41Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения прав человека — детали

5 мая 2024

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

3 мая 2024

00:16Обещал изготовить снаряды на заводе "Артем" — иностранец украл 255 млн гривен