Цены на топливо в Украине по состоянию на 24 декабря 2023 года — сколько стоят бензин, газ и дизель

Стоимость топлива снизилась — какие цены на АЗС сегодня
На украинских автозаправочных станциях обновилась стоимость горючего. В воскресенье 24 декабря средние цены на автогаз и дизель в Украине значительно упали. Такая же ситуация и со стоимостью бензина — средний ценник на этот вид топлива существенно снизился.
Об этом информируют Новости.LIVE, ссылаясь на сайт Auto.ria.
Какая информация о топливе 24 декабря вас интересует больше всего:
Цены на горючее на АЗС 24 декабря
По данным мониторингового сайта, 24 декабря средняя стоимость бензинов, дизеля и автомобильного газа такова:
- A-95+ — 54,63 грн/л;
- А-95 — 51,65 грн/л;
- А-92 — 48,79 грн/л;
- дизельное топливо — 51,68 грн/л;
- сжиженный газ — 31,00 грн/л.
Неделю назад
- A-95+ — 55,44 грн/л,
- А-95 — за 52,31 грн/л,
- бензин А-92 — за 49,32 грн/л.
Другие виды горючего:
- дизель — за 51,99 грн/л,
- сжиженный газ — 32,66 грн/л.
Цены на крупнейшие АЗС: ОККО, WOG 24 декабря
24 декабря горючее брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС ОККО — по 59,99 грн/л и 57,99 грн/л соответственно.
- Самая низкая стоимость А-95+ в сети Motto – 49,97 грн/л. Обычный А-95 дешевле всего купить на АЗС RLS — 48,97 грн/л.
- А-92 дороже всего стоит на АЗС "Параллель" — 54,99 грн/л, дешевле всего на А ВС RLS - 46,40 грн/л.
- Дизельное топливо дороже всего продают на АЗС "Параллель" — за 56,99 грн/л. Самая низкая стоимость ГП на АЗС "Фактор" — 47,50 грн/л.
В сети WOG стоимость автогаза — 31,47 грн/л, на KLO — 30,98 г рН/л, на Shell — 30,67 грн/л.
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