Заработная плата в 2024-м — работодатели будут вынуждены платить больше

Деньги в кошельке. Фото: ZN.ua

В 2024 году компании будут вынуждены повысить заработную плату своим работникам. По прогнозу Национального банка Украины (НБУ), к такому шагу работодателей будет толкать один важный фактор.

Об этом сообщила первая заместительница главы Нацбанка Екатерина Рожкова в эфире телемарафона.

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Ситуация на рынке труда

По ее словам, Центробанк прогнозирует, что экономика продолжит рост, что приведет к тому, что начнет восстанавливаться рынок труда.

В то же время, в связи с усилением негативной динамики относительно наличия квалифицированных работников на фоне войны ожидается рост зарплаты украинцев.

"Но из-за структурных проблем на рынке труда, из-за того, что многие выехали, иногда бизнес не может найти тех специалистов, которые ему нужны. Бизнес планирует повышать заработные платы. Это уже происходит и наверняка продолжится", — сообщила представительница НБУ.

Также это будет означать рост состояния граждан и потребительского спроса в стране.

Как ожидают в НБУ, возможно ускорение инфляции в этом году, однако она все равно будет оставаться на уровне ниже 10%. Это говорит о том, что ставки по гривневым депозитам будут в дальнейшем привлекательны не только для того, чтобы сберечь средства от обесценивания, но и получить прибыль.

Размер зарплат в Украине

По информации Государственной статистики, реальная заработная плата украинцев росла три квартала подряд, составляя 17,9 тыс. гривен, что на 22,7% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

В минувшем году средняя заработная плата повысилась до 18,52 тыс. гривен. В этом году может вырасти до 21,8 тыс. гривен. Такую сумму прописали в пояснительной записке госбюджета.

По прогнозу Нацбанка, в 2024-м номинальная зарплата повысится на 15,8%, тогда как реальная вырастет на 6,9%. В 2025-м номинальная зарплата может прибавить 14,0%, а реальная — 6,2%.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине ожидается рост средней заработной платы в 2024 году. В частности, известно, какие выплаты изменятся в этой связи.

Ранее сообщалось, что пенсии и зарплаты для учителей и врачей в Украине будут платиться своевременно. В марте 2024 года планируется индексация этих выплат в соответствии с установленным законодательством порядком.