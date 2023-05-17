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Жилищные субсидии и коммунальные долги: кого лишат помощи

17 мая 2023 00:14
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Жилищные субсидии и коммунальные долги — кого лишат помощи
Жилищно-коммунальные платежки в Украине. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине граждане могут лишиться права на жилищные субсидии, если имеется задолженность за коммунальные услуги. Однако есть шанс его сохранить.

Об этом сообщает издание "Новини.LIVE" со ссылкой на материалы Министерства социальной политики Украины.

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Кого лишают помощи

По информации Минсоцполитики, если домохозяйство имеет просроченную задолженность по оплате коммунальных услуг, то субсидии отменяют при определенных условиях.

Так, согласно украинскому законодательству, субсидий лишают тех должников, которые не платили за коммуналку более трех месяцев, а сумма совокупного долга не более 40 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 680 гривен.

Как должнику не потерять помощь

В частности, субсидии могут не отменить должникам, имеющим неуплаченные счета за природный газ и его распределение. Если у получателя субсидии нет счетчика, вернуть право на помощь можно через суд.

Также граждан не лишат помощи при:

  • документальном подтверждении оплаты задолженности или заключения договора о его реструктуризации;
  • обжаловании потребителем долга в судебном порядке в течение двух месяцев после начала сезона.

Уплата долга после войны с пеней

В Украине действует мораторий на прекращение предоставления коммунальных услуг населению за задолженность. В то же время, поставщики услуг могут взимать долги в судебном порядке, сумму которых придется выплатить после войны. Суд может наложить арест на счета должника и имущество, а после войны на сумму долга могут еще начислить "неустойку" в виде штрафа и пени, годовых процентов и инфляционных начислений, что существенно увеличит долг.

В то же время будут взимать долг после войны не со всех. На днях правительство запретило возвращать долги за коммунальные услуги владельцам жилых помещений, которые стали убежищем для внутренне перемещенных лиц, но не получают компенсацию от государства, а также от тех, кто потерял жилье из-за боевых действий (касается лишь ВПЛ, у которых образовался долг после 24 февраля 2022 года).

Что еще стоит знать

Напомним, украинские потребители природного газа во время войны увеличили рекордные долги. В связи с этим государственная компания "Нафтогаз Украины" решила обратиться к услугам коллекторов.

Также мы писали, что украинцам объяснили, почему в платежках за газ могут быть неактуальные объемы потребления и формируется задолженность. Чтобы этого избежать, нужно знать один немаловажный нюанс.

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