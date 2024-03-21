Ціни на пальне в Україні станом на 22 березня — скільки коштує бензин, газ та дизель

Ціни на АЗС стрімко зросли — скільки буде коштувати бензин завтра
Автозаправні станції оновили ціни на пальне в Україні. Вартість бензину, автогазу та дизельного палива значно зросла за останню добу. Найбільше здорожчав бензин А-92 — ціна на цей вид пального підвищилась на 31 копійку.
Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.
Яка інформація про пальне 22 березня вас цікавить найбільше:
Ціни на пальне на АЗС 22 березня
За даними моніторингового сайту, 22 березня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу виглядає так:
- A-95+ — 56,47 грн/л;
- А-95 — 53,06 грн/л;
- А-92 — 49,83 грн/л;
- дизельне пальне — 53,42 грн/л;
- скраплений газ — 27,88 грн/л.
Тиждень тому
- A-95+ — 55,58 грн/л,
- А-95 — 51,95 грн/л,
- бензин А-92 — 48,86 грн/л.
Інші види пального:
- дизель — 52,30 грн/л,
- скраплений газ — 27,83 грн/л.
Ціни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 22 березня
22 березня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л та 58,99 грн/л відповідно.
- Найнижча вартість А-95+ у мережі "Авіас" — 51,72 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Маркет" — 49,49 грн/л.
- А-92 найдорожче коштує на АЗС "Параллель" — 53,24 грн/л, найдешевше на АЗС RLS, Marshal та "Олас" — 48,40 грн/л.
- Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 58,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 48,00 грн/л.
У мережі WOG вартість автогазу — 28,97 грн/л, на KLO — 28,69 грн/л, на Shell — 28,38 грн/л.
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