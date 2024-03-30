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Ціни на бензин в Україні — скільки буде коштувати бензин в останній день березня

30 березня 2024 22:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Ціни на пальне в Україні станом на 31 березня — скільки коштує бензин, газ та дизель
Автозаправна станція у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

Ціни на пальне оновили на АЗС України, проте вартість бензину, автогазу та дизелю не змінилася. Так, ціни на пальне на автозаправних станціях країни залишаються стабільними вже два дні.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 31 березня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 31 березня

За даними моніторингового сайту, 31 березня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 57,03 грн/л;
  • А-95 — 53,52 грн/л;
  • А-92 — 50,52 грн/л;
  • дизельне пальне — 53,79 грн/л;
  • скраплений газ — 28,07 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 56,57 грн/л;
  • А-95 — 53,15 грн/л;
  • А-92 — 49,91 грн/л.

Інші види пального:

  • дизельне пальне — 53,50 грн/л;
  • скраплений газ — 27,99 грн/л.
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Ціни на пальне в Україні станом на 31 березня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 31 березня

31 березня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л та 58,99 грн/л відповідно.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі "Авіас" — 52,37 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Авантаж 7" — 49,95 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Автотранс" — 53,47 грн/л, найдешевше на АЗС Marshal та RLS  — 48,90 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 58,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 48,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 29,47 грн/л, на KLO — 28,98 грн/л, на Shell — 28,79 грн/л.

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Нагадаємо, ми писали, як позбавитися подряпин під дверними ручками авто. Подряпини від нігтів під дверними ручками автомобіля з'являються нізвідки, але, на жаль, самостійно нікуди не зникають. 

М и також розповідали про рейтинг найекономічніших бензинових авто у 2024 році. Десятка найбільш економічно ефективних бензинових автомобілів споживають менш як 5 літрів палива на 100 км пробігу. Цікаво, що серед машин, які потрапили до рейтингу, лише одна — Toyota Aygo X — не є м’яким гібридом (MHEV).

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