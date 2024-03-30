Ціни на пальне в Україні станом на 31 березня — скільки коштує бензин, газ та дизель

Ціни на бензин в Україні — скільки буде коштувати бензин в останній день березня
Ціни на пальне оновили на АЗС України, проте вартість бензину, автогазу та дизелю не змінилася. Так, ціни на пальне на автозаправних станціях країни залишаються стабільними вже два дні.
Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.
Яка інформація про пальне 31 березня вас цікавить найбільше:
Ціни на пальне на АЗС 31 березня
За даними моніторингового сайту, 31 березня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:
- A-95+ — 57,03 грн/л;
- А-95 — 53,52 грн/л;
- А-92 — 50,52 грн/л;
- дизельне пальне — 53,79 грн/л;
- скраплений газ — 28,07 грн/л.
Тиждень тому
- A-95+ — 56,57 грн/л;
- А-95 — 53,15 грн/л;
- А-92 — 49,91 грн/л.
Інші види пального:
- дизельне пальне — 53,50 грн/л;
- скраплений газ — 27,99 грн/л.
Ціни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 31 березня
31 березня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л та 58,99 грн/л відповідно.
- Найнижча вартість А-95+ у мережі "Авіас" — 52,37 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС "Авантаж 7" — 49,95 грн/л.
- А-92 найдорожче коштує на АЗС "Автотранс" — 53,47 грн/л, найдешевше на АЗС Marshal та RLS — 48,90 грн/л.
- Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 58,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 48,00 грн/л.
У мережі WOG вартість автогазу — 29,47 грн/л, на KLO — 28,98 грн/л, на Shell — 28,79 грн/л.
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