Пенсії в Україні — як збільшити пенсійні виплати — дієві способи

Суму майбутньої виплати можна збільшити, знаючи деякі деталі

В Україні близько 40% громадян одержують пенсії обсягом від 2 тисяч до 3 тисяч гривень. Суму майбутньої виплати можна збільшити, знаючи деякі нюанси.

Про те, які існують способи збільшення розміру пенсії, повідомляють Новини.LIVE.

Спосіб №1

Варіанти збільшення обсягу стосуються тих громадян, які мають у запасі певну кількість років до виходу на заслужений відпочинок. Перший спосіб полягає у пошуку кращої роботи, де офіційна заробітна плата була б вища. Громадянам передпенсійного віку це втілити буде доволі складно, однак все одно можливо.

Спосіб №2

Існує другий спосіб підвищити розмір майбутньої пенсії. Можна перед подачею документів у Пенсійний фонд України (ПФУ) проконсультуватися з фахівцями та виключити "невигідні" періоди роботи. Йдеться про час, коли людина отримувала низьку офіційну зарплату. Цей спосіб підходить тим, у кого велика кількість страхового стажу.

Спосіб №3

За даними ПФУ, громадяни також самостійно можуть визначати, коли саме їм виходити на заслужений відпочинок. Своєю чергою, це позитивно вплине на обсяг пенсійних виплат. Так, кожен додатковий місяць відмови від пенсії додаватиме до її розміру 0,5%. Якщо термін перепрацювання сягатиме п'яти років (60 місяців), то обсяг доплати збільшиться до 0,75% щомісяця.

При цьому для виходу на пенсію громадянин повинен мати достатню кількість страхового стажу, має оформити відтермінування виходу на відпочинок, а також продовжити працювати. Наприклад, якщо громадянин мав вийти на пенсію у 60 років, а вийшов у 66-ть, то обсяг виплати зросте на 39%.

Однак треба зважати на, що в Україні страховий стаж буде підвищуватися по одному року до 2028-го. Так, якщо у 2023-му для виходу на пенсію у 60-т необхідно буде мати 30 років стажу, то через п'ять років — 35-ть.

Спосіб №4

Якщо громадянин працює на мінімальну заробітну плату, то можна доплатити єдиний соціальний внесок (ЕСВ) — додатково до того, що вже виплатив до бюджету країни роботодавець.

Зараз "мінімалка" становить 6,7 тисячі гривень і роботодавець оплачує податок у сумі 1474 гривні. Проте, якщо є можливість платити додатково самому такий же розмір державі, тоді під час призначення пенсії вважатиметься, що людина заробила удвічі більше — 13,4 тисячі гривень.

Розрахувати треба за такою формулою: страховий внесок ЄСВ (22%) потрібно помножити на коефіцієнт компенсації вартості та на кількість відсутніх місяців. Один рік пенсії коефіцієнт становить 2, за два роки — 1,8, за три — 1,6 і далі за таким механізмом.

Наприкінці минулого року набув чинності закон № 2734-ІХ "Про внесення змін до деяких законів України щодо спрощення механізму участі в загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні" від 04 листопада 2022 року. Одне з його нововведень — надання громадянам можливості укладати угоду про добровільне страхування через застосунок "Дія". Відтак, через програму можна докупити страховий стаж для призначення пенсії.

Спосіб №5

У громадян літнього віку невдовзі можуть також збільшитися розміри пенсій за рахунок благодійних внесків меценатів. Пенсійний фонд України (ПФУ) напрацював відповідний механізм. Так, меценатам буде дозволено здійснювати пожертви двох видів:

знеособлені пожертви, які надходитимуть до спільного фонду, після чого ПФУ розподілятиме на виплати;

персоналізовані пожертви: благодійний внесок розіб'ють на дві частини, де 70% перераховуватимуть особисто пенсіонеру, вказане меценатом, а 30% — до загального фонду.

Нагадаємо, що в Україні громадяни, які досягнули пенсійного віку і не можуть отримувати пенсію через відсутність необхідного страхового стажу, мають право на соціальну пенсію. Її переглядають кожні пів року.

Також ми писали, що українці після впровадження другого рівня пенсійної системи самостійно зможуть обирати пенсійний фонд для внесків. Однак така можливість з'явиться не одразу.