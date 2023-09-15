В Кабміні планують на 20% збільшити акциз на цигарки

Засідання Кабінету міністрів. Фото: Корреспондент

В Кабінеті міністрів хочуть підняти акциз на цигарки до 20%. Це призведе до підвищення цін на тютюнові виробидо в Україні.

Про це йдеться у проекті бюджету на 2024 рік.

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Згідно з проектом бюджету на 2024 рік пропонується збільшити специфічну ставку акцизу на цигарки з фільтром та без фільтра у 2024 році з 1 567,64 грн до 1 881,17 грн за 1000 штук.

Крім того, зросте мінімальне податкове зобов'язання щодо сплати акцизного податку також на 20% — з 2 097,12 грн до 2 516,54 грн за 1000 штук.

Це означає підвищення цін на цигарки щонайменше на 10 грн за пачку.

Ранішеми повідомляли, у четвер, 18-го листопада, відзначається Міжнародний день відмови від паління. Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко закликав Верховну Раду ухвалити антитютюновий закон.