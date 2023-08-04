В СБУ озвучили вражаючу суму арештованих в Україні російських активів

Санкції проти російських олігархів. Фото: росЗМІ

Ґрунтуючись на даних СБУ, ресурси російських бізнесменів, оцінені в 190 млрд грн, були заморожені, а економічні обмеження поширені на більш ніж 4 тис. підприємств із Росії. Метою таких дій є забезпечення того, щоб ці активи приносили користь Україні.

Про це повідомляє СБУ.

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Повідомляється, що СБУ послідовно здійснює процедури, спрямовані на обмеження впливу російського бізнесу, вживаючи заходів санкцій, заморожування та конфіскації коштів.

У 2022-2023 роках, ґрунтуючись на доказах, наданих СБУ, ресурси, що належать російським бізнес-лідерам, були заморожені. Ці активи включають корпоративні акції та нерухомість багатьох компаній, пов'язаних з такими російськими гігантами, як "Роснефть", "Росатом", "Газпром", "Ростех" та іншими.

Додатково СБУ наклала економічні обмеження на тисячі російських компаній, звинувачуючи їх у фінансуванні військових дій та обході міжнародних санкцій.

Як заявив голова СБУ Василь Малюк, складено детальний перелік російських компаній, які підозрюються у фінансуванні війни, і ретельно перевіряється кожна з них.

"За ініціативою СБУ було запроваджено економічні санкції понад 4 тис. російських компаній, які безпосередньо фінансують військове вторгнення, допомагають державі-агресорці обходити санкції, закуповувати матеріали, техніку військового призначення та компоненти озброєнь в інших країнах", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Міністерстві економіки України розповіли про результати програми малої приватизації. За п'ять років державна скарбниця поповнилася на 14 млрд грн.

Також ми писали, що у Фонді державного майна заявляли, що розраховують організувати приватизаційний процес конфіскованих російських активів уже цього року. Уряд передав Фонду понад 100 об'єктів.