В СБУ озвучили вражаючу суму арештованих в Україні російських активів
Ґрунтуючись на даних СБУ, ресурси російських бізнесменів, оцінені в 190 млрд грн, були заморожені, а економічні обмеження поширені на більш ніж 4 тис. підприємств із Росії. Метою таких дій є забезпечення того, щоб ці активи приносили користь Україні.
Про це повідомляє СБУ.
Арешт російських активів
Повідомляється, що СБУ послідовно здійснює процедури, спрямовані на обмеження впливу російського бізнесу, вживаючи заходів санкцій, заморожування та конфіскації коштів.
У 2022-2023 роках, ґрунтуючись на доказах, наданих СБУ, ресурси, що належать російським бізнес-лідерам, були заморожені. Ці активи включають корпоративні акції та нерухомість багатьох компаній, пов'язаних з такими російськими гігантами, як "Роснефть", "Росатом", "Газпром", "Ростех" та іншими.
Додатково СБУ наклала економічні обмеження на тисячі російських компаній, звинувачуючи їх у фінансуванні військових дій та обході міжнародних санкцій.
Як заявив голова СБУ Василь Малюк, складено детальний перелік російських компаній, які підозрюються у фінансуванні війни, і ретельно перевіряється кожна з них.
"За ініціативою СБУ було запроваджено економічні санкції понад 4 тис. російських компаній, які безпосередньо фінансують військове вторгнення, допомагають державі-агресорці обходити санкції, закуповувати матеріали, техніку військового призначення та компоненти озброєнь в інших країнах", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Міністерстві економіки України розповіли про результати програми малої приватизації. За п'ять років державна скарбниця поповнилася на 14 млрд грн.
Також ми писали, що у Фонді державного майна заявляли, що розраховують організувати приватизаційний процес конфіскованих російських активів уже цього року. Уряд передав Фонду понад 100 об'єктів.