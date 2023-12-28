Ціни на пальне в Україні станом на 28 грудня 2023 року — скільки коштують бензин, газ та дизель

В Україні дешевшає пальне — які ціни на АЗС сьогодні
На українських автозаправних станціях оновилась вартість пального. У четвер, 28 грудня, впали ціни на майже всі види пального на українских заправких станціях. Найбільше у вартості втратив автогаз. Ціни на цей вид пального впали майже на 20 копійок.
Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.
Яка інформація про пальне 28 грудня вас цікавить найбільше:
Ціни на пальне на АЗС 28 грудня
За даними моніторингового сайту, 28 грудня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:
- A-95+ — 54,48 грн/л;
- А-95 — 51,47 грн/л;
- А-92 — 48,58 грн/л;
- дизельне пальне — 51,51 грн/л;
- скраплений газ — 30,18 грн/л.
Тиждень тому
- A-95+ — 54,71 грн/л,
- А-95 — за 51,79 грн/л,
- бензин А-92 — за 49,13 грн/л.
Інші види пального:
- дизель — за 51,79 грн/л,
- скраплений газ — 31,31 грн/л.
Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 28 грудня
28 грудня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л та 56,99 грн/л відповідно.
- Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 49,97 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС Luxwen — 47,99 грн/л.
- А-92 найдорожче коштує на АЗС "Параллель" — 54,99 грн/л, найдешевше на А ЗС RLS — 46,40 грн/л.
- Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Параллель" — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,50 грн/л.
У мережі WOG вартість автогазу — 30,97 грн/л, на KLO — 30,29 г рн/л, на Shell — 29,47 грн/л.
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