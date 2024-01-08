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В Україні оновили ціни на бензин — яка сьогодні вартість пального на АЗС

8 січня 2024 06:45
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
Вартість пального в Україні оновилась — які ціни на АЗС 8 січня
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Українські автозаправні станції оприлюднили ціни на пальне на понеділок, 8 січня. Середні ціни на дизпальне та бензин майже не змінилися упродовж останніх днів. Така ж ситуація з вартістю на автогаз. 

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на профільний портал Auto.ria.

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Ціни на пальне на АЗС 8 січня 2024 року

За інформацією моніторингового порталу, 8 січня у середньому ціни на бензини, дизпальне та автомобільний газ такі:

  • A-95+ — 54,44 грн/л;
  • А-95 — 51,28 грн/л;
  • А-92 — 48,29 грн/л;
  • дизпальне — 51,25 грн/л;
  • автомобільний газ — 29,40 грн/л.

Тиждень тому

  • бензин A-95+ — 54,58 грн/л,
  • А-95 — за 51,47 грн/л,
  • А-92 — за 48,58 грн/л.

Інші види пального:

  • дизпальне — за 51,51 грн/л,
  • автогаз — 30,18 грн/л.

АЗС

Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 7 січня 2024 року

7 січня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR  — по 58,99 грн/л та 56,99 грн/л відповідно.

  • Найдешевше А-95+ продають у мережі Motto — 49,97 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше на АЗС RLS — 47,90 грн/л.
  • На А-92 найвищі ціни на АЗС "Параллель" — 54,99 грн/л, а найнижчі на А ЗС RLS — 46,40 грн/л. 
  • Дизель найдорожче реалізують на автозаправках "Параллель" — за 56,99 грн/л. Найдешевше коштує на АЗС RLS — 47,29 грн/л. 

На АЗС WOG вартість автомобільного газу — 30,47 грн/л, на KLO — 29,88 г рн/л, а на Shell коштує 29,15 грн/л.

Більше про авто

Нагадаємо, у Києві запущено унікальний сервіс: безкоштовне таксі для ветеранів, які отримали серйозні поранення. Щоб скористатися послугами таксі, машину потрібно замовити наперед.

Також ми розповідали про те, як взимку зупинити автомобіль, якщо раптово відмовили гальма. Відмова гальмівної системи автомобіля вимагає швидкої реакції водія.

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