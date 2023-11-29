Ціни на пальне 29 листопада — скільки коштують бензин та дизель

В Україні продовжують дорожчати бензин та газ — нові ціни на АЗС
На українських автозаправних станціях оновилась вартість пального. У середу, 29 листопада, середні ціни на дизпаливо та бензин та автогаз продовжили зростати.
Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.
Яка інформація про пальне 29 листопада вас цікавить найбільше:
Ціни на пальне на АЗС 29 листопада
За даними моніторингового сайту, 29 листопада середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:
- A-95+ — 57,68 грн/л;
- А-95 — 54,41 грн/л;
- А-92 — 51,94 грн/л;
- дизельне пальне — 54,27 грн/л;
- скраплений газ — 36,61 грн/л.
Тиждень тому
- A-95+ — 57,77 грн/л,
- А-95 — за 54,61 грн/л,
- бензин А-92 — за 52,20 грн/л.
Інші види пального:
- дизель — за 54,50 грн/л,
- скраплений газ — 35,53 грн.
Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 29 листопада
29 листопада пальне брендів "Євро-95" коштує найдорожче на АЗС Shell — по 60,49 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче коштує на АЗС ОККО, WOG та SOCAR — по 57,99 грн/л.
- Найнижча вартість А-95+ у мережі RLS — 53,40 грн/л, на А-95 — на АЗС Авантаж 7 — 49,95 грн/л.
- А-92 найдорожче коштує на АЗС "Параллель" — 56,99 грн/л, найдешевше на АЗС Маркет — 50,18 грн/л.
- Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Параллель" — за 58,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 49,00 грн/л.
У мережі WOG вартість автогазу — 36,72 грн/л, на KLO — 36,99 грн/л, на Shell — 36,83 грн/л.
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