Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow В Україні продовжують рости ціни на пальне — скільки коштуватиме бензин завтра arrow

В Україні продовжують рости ціни на пальне — скільки коштуватиме бензин завтра

8 травня 2024 22:45
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Ціни на пальне в Україні станом на 9 травня — скільки коштує бензин, газ та дизель
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

За останню добу на АЗС Україні оновились ціни на пальне. Вартість бензину трохи зросла. Найбільше здорожчав бензин бренду А-95+. Ціна на нього підвищилась на 7 копійок.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

Читайте також:

Яка інформація про пальне 9 травня вас цікавить найбільше:

Ціни на пальне в Україні станом на 9 травня
Ціни на пальне в Україні станом на 9 травня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 9 травня

За даними моніторингового сайту, 9 травня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 59,46 грн/л;
  • А-95 — 55,89 грн/л;
  • А-92 — 52,41 грн/л;
  • дизельне пальне — 53,78 грн/л;
  • скраплений газ — 27,19 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 59,51 грн/л;
  • А-95 — 55,89 грн/л;
  • А-92 — 52,69 грн/л.

Інші види пального:

  • дизельне пальне — 54,09 грн/л;
  • скраплений газ — 27,44 грн/л.
Ціни на пальне в Україні станом на 8 травня
Ціни на пальне в Україні станом на 9 травня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 9 травня

9 травня пальне бренду "Євро-95" коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 61,99 грн/л.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі "Авіас" — 54,49 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити також на АЗС "Авантаж 7" — 52,45 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС Marshal — 50,30 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 59,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 48,20 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 28,47 грн/л, на KLO — 27,88 грн/л, на Shell — 28,59 грн/л.

ЯкірБільше про авто

Нагадаємо, ми писали, що наприкінці минулого року на українському ринку представили гібридний Hyundai Kona. Наразі вже оголошено ціни на електричну версію кросовера.

Раніше ми розповідали, що головними причинами ДТП в Україні є перевищення швидкості та недотримання правил маневрування. Такі порушення особливо небезпечні на мокрій дорозі.

ціни на паливо
бензин
авто
Україна
АЗС
ціни в Україні
дизпаливо
автогаз

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:32 Екскомандир Азову запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації

28 квітня 2024

22:41Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання прав людини — деталі

5 травня 2024

05:10 Військових квитків скоро не стане — що це означає

13:53 Теплий тиждень з неприємним сюрпризом — Наталка Діденко попередила про заморозки після Великодня

26 квітня 2024
Новина з відео

18:52 Скандал на кордоні з Польщею — митники не пропускають автівки для ЗСУ

3 травня 2024

11:27 ПриватБанк оновив правила щодо карток — що зміниться для клієнтів

4 травня 2024

23:25 З українськими розпізнавальними знаками —Повітряні Сили ЗСУ показали винищувачі F-16 для України

5 травня 2024

06:40Ціни на мідь в Україні — скільки коштує здати 1 кг кольорових металів у травні

6 травня 2024

21:20 Alyona Alyona впала на сцені Євробачення — у якому стані артистка

10:47 Миколенко переїде до відомого топклубу — трансфер відбудеться влітку