Ціни на пальне в Україні станом на 27 січня 2024 року — скільки коштують бензин, газ та дизель

Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

На українських автозаправних станціях оновилась вартість пального. У суботу, 27 січня, ціни на українських АЗС трохи впали. Зниження вартості пального торкнулось бензину всіх марок, а також автогазу та дизелю. Найбільше здешевшав бензин марки А-92. Ціна на нього впала майже на 30 копійок.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне на АЗС 27 січня

За даними моніторингового сайту, 27 січня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

A-95+ — 54,13 грн/л;

А-95 — 50,66 грн/л;

А-92 — 47,06 грн/л;

дизельне пальне — 50,68 грн/л;

скраплений газ — 27,52 грн/л.

Тиждень тому

A-95+ — 54,32 грн/л,

А-95 — за 51,02 грн/л,

бензин А-92 — за 47,74 грн/л.

Інші види пального:

дизель — за 50,98 грн/л,

скраплений газ — 28,02 грн/л.

Ціни на пальне в Україні станом на 27 січня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 27 січня

27 січня пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л та 56,99 грн/л відповідно.

Найнижча вартість А-95+ у мережі Motto — 48,97 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити на АЗС VostokGaz — 45,99 грн/л.

А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 53,99 грн/л, найдешевше на АЗС VostokGaz — 44,99 грн/л.

Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Паралель" та SOCAR — за 55,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 46,50 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 29,10 грн/л, на KLO — 27,69 грн/л, на Shell — 27,65 грн/л.

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