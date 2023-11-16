Ціни на пальне 16 листопада — скільки коштують бензин та дизель

В Україні знову дорожчає автогаз — які ціни на АЗС сьогодні
На українських автозаправних станціях оновили вартість пального. У четвер, 16 листопада, на АЗС України знову зросла вартість скрапленого автомобільного газу. Ціни на автогаз на українскьких автозаправних станціях зростають вже більше тижня.
Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.
Яка інформація про пальне сьогодні, 16 листопада, вас цікавить найбільше:
Ціни на пальне на АЗС 16 листопада
За даними моніторингового сайту, 16 листопада середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:
- A-95+ — 58,20 грн/л;
- А-95 — 55,18 грн/л;
- А-92 — 53,31 грн/л;
- дизельне пальне — 55,43 грн/л;
- скраплений газ — 33,90 грн/л.
Тиждень тому
- A-95+ — 58,40 грн/л,
- А-95 — за 55,42 грн/л,
- бензин А-92 — за 53,80 грн/л.
Інші види пального:
- дизель — за 55,69 грн/л,
- скраплений газ — 32,34 грн.
Ціни на найбільших АЗС: ОККО, WOG 16 листопада
16 листопада пальне брендів "Євро-95" та А-95 коштують найдорожче на АЗС SOCAR — по 61,99 грн/л та 59,99 грн/л.
- Найнижча вартість А-95+ у мережі Luxwen — 55,49 грн/л, на А-95 — на АЗС "Авантаж 7" — 49,95 грн/л.
- А-92 найдорожче коштує на АЗС "Параллель" — 57,99 грн/л, найдешевше на АЗС "Маркет" — 50,49 грн/л.
- Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС "Параллель" та SOCAR — за 59,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 51,00 грн/л.
У мережі WOG вартість автогазу — 34,25 грн/л, на KLO — 34,49 грн/л, на Shell — 35,15 грн/л.
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