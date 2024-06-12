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Вартість бензину на АЗС сильно зросла — якими будуть ціни на пальне завтра

12 червня 2024 22:25
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко
Ціни на пальне в Україні — скільки коштує бензин, газ та дизель 13 червня
Автозаправна станція. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
e06185b0-c65f-4676-fdce-cab7f07f3200 - Святослав Мотюженко

За останню добу на українських АЗС суттєво зросли ціни на бензин. Найбільше підвищилась вартість бензину марки А-92 — на 35 копійок. Бензин А-95+ та А-95 здорожчали на 16 та 21 копійку відповідно. Водночас ціна на дизпаливо знизилась на 2 копійки, а вартість автогазу за останню добу залишилась на рівні попереднього дня.

Про це інформують Новини.LIVE, посилаючись на сайт Auto.ria.

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Ціни на пальне в Україні станом на 13 червня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на пальне на АЗС 13 червня

За даними моніторингового порталу, 13 червня середня вартість бензинів, дизелю та автомобільного газу така:

  • A-95+ — 59,83 грн/л (+0,16 грн);
  • А-95 — 56,20 грн/л (+0,21 грн);
  • А-92 — 52,95 грн/л (+0,35 грн);
  • дизельне пальне — 52,43 грн/л (-0,02 грн);
  • скраплений газ — 26,54 грн/л.

Тиждень тому

  • A-95+ — 59,65 грн/л;
  • А-95 — 55,98 грн/л;
  • А-92 — 52,51 грн/л.

Інші види пального:

  • дизельне пальне — 52,46 грн/л;
  • скраплений газ — 26,54 грн/л.
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Ціни на пальне в Україні станом на 13 червня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

ЯкірЦіни на найбільших АЗС — ОККО, WOG — 13 червня

Пальне бренду "Євро-95" 13 червня коштуватиме найдорожче на АЗС SOCAR — по 62,99 грн/л. Звичайний А-95 найдорожче продають також на SOCAR — 60,99 грн/л.

  • Найнижча вартість А-95+ у мережі RLS — 55,50 грн/л. Звичайний А-95 найдешевше можна купити також на АЗС SUN OIL — 51,90 грн/л.
  • А-92 найдорожче коштує на АЗС "Паралель" — 55,99 грн/л, найдешевше на АЗС SUN OIL — 50,50 грн/л.
  • Дизельне пальне найдорожче продають на АЗС SOCAR — за 56,99 грн/л. Найнижча вартість ДП на АЗС "Фактор" — 47,00 грн/л.

У мережі WOG вартість автогазу — 27,97 грн/л, на KLO — 27,48 грн/л, на Shell — 27,66 грн/л.

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