Заробітна плата у 2024-му — роботодавці вимушено платитимуть більше

Гроші у гаманці. Фото: ZN.ua

У 2024 році компанії будуть змушені підвищити заробітну плату своїм працівникам. За прогнозом Національного банку України (НБУ), до такого кроку роботодавців штовхатиме один важливий фактор.

Про це повідомила перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова в ефірі телемарафону.

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Ситуація на ринку праці

За її словами, Центробанк прогнозує, що економіка продовжить зростання, а це призведе до того, що почне відновлюватися ринок праці.

Водночас, у зв'язку з посиленням негативної динаміки щодо наявності кваліфікованих працівників на тлі війни очікується зростання зарплатні українців.

"Але через структурні проблеми на ринку праці, через те, що багато людей виїхало, іноді бізнес не може знайти тих фахівців, які йому потрібні. Бізнес планує підвищувати заробітні плати. Це вже відбувається і напевно продовжиться", — повідомила представниця НБУ.

Також це означатиме зростання статків громадян та споживчого попиту в країні.

За очікуваннями НБУ, можливе прискорення інфляції цього року, проте вона все одно залишатиметься на рівні нижче 10%. Це говорить про те, що ставки за гривневими депозитами будуть надалі привабливі не тільки для того, щоб зберегти кошти від знецінення, а й отримати прибуток.

Розмір зарплат в Україні

За інформацією Державної статистики, реальна заробітна плата українців зростала три квартали поспіль, становила 17,9 тис. гривень, що на 22,7% більше проти аналогічного періоду 2022 року.

Торік середня заробітна плата підвищилась до 18,52 тис. гривень. Цьогоріч може зрости до 21,8 тис. гривень. Таку суму прописали у пояснювальній записці до держбюджету.

За прогнозом Нацбанку, 2024-го номінальна зарплата підвищиться на 15,8%, тоді як реальна зросте на 6,9%. У 2025-му номінальна зарплата може додати 14,0%, а реальна — 6,2%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні очікується зростання середньої заробітної плати у 2024 році. Зокрема, відомо, які виплати зміняться у зв'язку з цим.

Раніше повідомлялося, що пенсії та зарплати для вчителів та лікарів в Україні будуть платитися своєчасно. У березні 2024 року планується індексація цих виплат, відповідно до встановленого законодавством порядку.