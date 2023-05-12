Компенсація за житло: Шуляк розповіла умови отримання коштів через Дію

Мешканка Купянська біля зруйнованого будинку після російського обстрілу. Фото: REUTERS/Viktoriia Yakymenko

В Україні з 22 травня стартує державна програма, згідно якої громадяни зможуть отримати кошти на відновлення пошкодженого житла. Відповідні заявки треба залишати в "Дії", а гроші прийдуть на картку "єВідновлення", яку видають кілька банків. Зробити ремонт треба за рік, а витрачати державні гроші лише в деяких магазинах.

Про всі нюанси програми — в матеріалі Новини.LIVE.

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Українці почали отримувати повідомлення від банків про картку "єВідновлення", на яку надходитимуть гроші на ремонт житла. Відповідна програма в Україні стартує згідно ухваленого закону і стосується виключно відновлення пошкодженого житла, тобто ремонту, а не компенсації за повністю зруйнований дім чи квартиру.

"Перше, що потрібно усвідомити, запропонований зараз механізм стосується лише пошкодженого житла, а не повністю зруйнованого. Окрім того, якщо ви за власні кошти відремонтували будинок чи квартиру, то поки претендувати на державну допомогу не можете", — пояснила ексклюзивно для Новини.LIVE оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак.

Отже, подати заявку в "Дії" можуть ті, хто:

має житло у власності і воно зареєстроване в речових правах;

має невеликі пошкодження житла, які можна усунути за 200 тисяч гривень.

Наслідки ворожої атаки в Києві. Фото: Новини.LIVE

Руйнування будинку в Києві. Фото: Новини.LIVE

Гроші надходитимуть на картки за принципом програми "єПідтримка", якою українці користувалися раніше. Про це розповіла голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк під час круглого столу "Будівельна галузь під час війни", що відбувся 11 травня.

"Сама схема і механізм практично ідентичний. Ці гроші можна буде використати лише на дві потреби: закупівлю будівельних матеріалів та будівельних робіт. Наша основна мета зробити так, щоб не був один підрядник чи десять видів будівельних матеріалів, а щоб був максимально широкий спектр, аби люди обирали як саме будуть витрачати ці кошти", — заявила Шуляк.

Круглий стіл щодо відбудови житла. Фото: Новини.LIVE

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк. Фото: Новини.LIVE 1 / 2

Згідно з законом використати гроші можна лише на товари та послуги контрагентів, чий МСС код 1520, 5211, 5231.

1520 — генпідрядники (житлове/торгове будівництво),

5211 — будівельні матеріали та лісоматеріали,

5231 — роздрібний продаж скла, шпалер, фарб.

Поки що отримати компенсацію, якщо ви підпадаєте під цю програму, можна в 5 банках: Моно, Приват, А-банк, Сенс і ПУМБ. Отримувати сповіщення українці почали з 10 травня 2023 року. І заявки, як стверджують експерти, посипалися сотнями.

"Йшло понад 100 заявок у хвилину. Наші громадяни "поклали" "Дію". Ввечері Мінцифри відновили роботу. Ми розуміємо, що це десятки тисяч, якщо не сотні тисяч заявок, з якими будуть працювати громадяни та органи місцевого самоврядування", — сказала Шуляк.

12 місяців на відбудову: звідки цифра

Згідно з програмою, використати державні кошти люди мають протягом 12 місяців з моменту їх отримання. Експерти вважають, що це термін, який держава використовує як запобіжник для двох моментів:

подорожчання будматеріалів та послуг, які в умовах високої інфляції здорожчають щоквартально, а отже знецінюється сума компенсації,

це спосіб убезпечити від нецільового використання чи затягування з ремонтом в умовах колосальної кількості зруйнованого житла: за різними підрахунками, це від 22 до 24 млн кв. м.

"Це колосальні, але, на жаль, не кінцеві цифри. Тож про відбудову і відновлення. Якщо будинок на території, що під тимчасової окупацією, скористатись програмою ви не зможете. Треба чекати, поки територію звільнять і повернуть під контроль України", — вважає оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак.

Комісія та перевірка: прогалини у програмі

За словами Шуляк, наразі стартує перший етап програми. В наступних чергах опиняться люди, які чекають на компенсацію за повністю зруйноване житло та майно. Загалом є три сумні лідери по областях, де люди потребують допомоги за кількістю зруйнованого житла — Донецька, Харківська та Київська.

Відповідно до закону, буде створена комісія, яка діятиме згідно чек-листа. Вона фіксуватиме пошкодження і людина отримає гроші. Та як стверджує експертка ринку нерухомості, поки що відсутній механізм роботи комісії і це — прогалина програми.

"От, наприклад, чек-лист Кабмін для програми відновлення пошкодженого затвердив, треба тепер чекати подібного нормативного акту й для компенсації за повністю зруйноване. Дуже важливо, які в ньому будуть критерії, наскільки вичерпні та релевантні, щоб оцінка була не в мінус власнику, який потім не зможе претендувати на відповідну за якістю та площею нерухомість, бо ринкова вартість та оцінна сума компенсації будуть нерівнозначні від слова зовсім", — зазначила Берещак.

Руйнування багатоповерхівки в Умані. Фото: Новини.LIVE

Експертка додала, що важливо чітко прописати повноваження комісії, а також принципи взаємодії з місцевими органами влади, бо за законом останні можуть заблокувати рішення комісії про видачу грошової компенсації. Це потребує уточнення.

Людям радять зберігати усі чеки, фотографувати пошкодження, надавати медійного розголосу ситуації, щоб потім мати докази воєнних злочинів Росії та власних інвестицій у відбудову, які може покрити держава.