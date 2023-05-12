Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow 12 месяцев на восстановление жилья: государство начинает выдавать деньги украинцам arrow

12 месяцев на восстановление жилья: государство начинает выдавать деньги украинцам

12 мая 2023 06:40
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Компенсация за жилье: Шуляк рассказала условия получения средств через Действие
Жительница Купянска возле разрушенного здания после российского обстрала. Фото: REUTERS/Viktoriia Yakymenko
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

В Украине с 22 мая стартует государственная программа, согласно которой граждане смогут получить деньги на восстановление поврежденного жилья. Соответствующие заявки нужно оставлять в "Дії", а деньги придут на карту "єВідновлення", которую выдают несколько банков. Сделать ремонт нужно через год, а тратить государственные деньги только в некоторых магазинах.

Обо всех нюансах программы — в материале Новини.LIVE.

Читайте также:

Деньги на восстановление: кому, как и сколько

Украинцы начали получать уведомления от банков о карте "єВідновлення", на которую будут поступать деньги на ремонт жилья. Соответствующая программа в Украине стартует согласно принятому закону и касается исключительно восстановления поврежденного жилья, то есть ремонта, а не компенсации за полностью разрушенный дом или квартиру.

"Первое, что нужно осознать, предложенный сейчас механизм касается только поврежденного жилья, а не полностью разрушенного. Кроме того, если вы за собственные средства отремонтировали дом или квартиру, пока претендовать на государственную помощь не можете", объяснила эксклюзивно для Новини.LIVE обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак.

Следовательно, подать заявку в "Дії" могут те, кто:

  • имеет жилье в собственности и оно зарегистрировано в вещных правах;
  • имеет небольшие повреждения жилья, которые можно устранить за 200 тысяч гривен.
последствия атаки дронами Киев 8 мая
Последствия атаки противника в Киеве. Фото: Новини.LIVE
последствия атаки дронами Киев 8 мая
Разрушение дома в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Деньги будут поступать на карточки по принципу программы "єПідтримка", которой украинцы пользовались раньше. Об этом рассказала председатель комитета ВР по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк во время круглого стола "Строительная отрасль во время войны", что состоялся 11 мая.

"Сама схема и механизм практически идентичен. Эти деньги можно будет использовать только на две нужды: закупку строительных материалов и строительных работ. Наша основная цель сделать так, чтобы не был один подрядчик или десять видов строительных материалов, а чтобы был максимально широкий спектр, чтобы люди выбирали, как именно будут тратить эти средства", — заявила Шуляк.

  • Круглый стол для восстановления жилья. Фото: Новини.LIVE
  • Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк. Фото: Новини.LIVE
1/2 _ 2

Согласно закону использовать деньги можно только на товары и услуги контрагентов, чей МСС код 1520, 5211, 5231.

  • 1520 — генподрядчики (жилищное/торговое строительство),
  • 5211 — строительные материалы и лесоматериалы,
  • 5231 — розничная продажа стекла, обоев, красок.

Пока получить компенсацию, если вы подпадаете под эту программу, можно в 5 банках: Моно, Приват, А-банк, Сенс и ПУМБ. Получать уведомления украинцы начали с 10 мая 2023 года. И заявки, по утверждению экспертов, посыпались сотнями.

"Шло более 100 заявок в минуту. Наши граждане "положили" "Дію". Вечером Минцифры возобновили работу. Мы понимаем, что это десятки тысяч, если не сотни тысяч заявок, с которыми будут работать граждане и органы местного самоуправления", — сказала Шуляк.

12 месяцев на восстановление: откуда цифра

Согласно программе, использовать государственные средства люди должны в течение 12 месяцев с момента получения. Эксперты считают, что это термин, что используется государством в качестве предохранителя для двух моментов:

  • подорожание стройматериалов и услуг, которые в условиях высокой инфляции подорожают ежеквартально, а значит, обесценивается сумма компенсации,
  • это способ обезопасить от нецелевого использования или затяжки с ремонтом в условиях колоссального количества разрушенного жилья: по разным подсчетам, это от 22 до 24 млн кв. м.

"Это колоссальные, но, к сожалению, не конечные цифры. Поэтому об отстройке и восстановлении. Если дом на территории, которая находится под временной оккупацией, воспользоваться программой вы не сможете. Надо ждать, пока территорию освободят и вернут под контроль Украины", считает обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак.

Комиссия и проверка: пробелы в программе

По словам Шуляк, стартует первый этап программы. В следующих очередях окажутся люди, которые ожидают компенсации за полностью разрушенное жилье и имущество. В общей сложности три печальных лидера по областям, где люди нуждаются в помощи по количеству разрушенного жилья — Донецкая, Харьковская и Киевская.

Согласно закону, будет создана комиссия, которая будет действовать согласно чек-листу. Он будет фиксировать повреждения и человек получит деньги. Но как утверждает эксперт рынка недвижимости, пока отсутствует механизм работы комиссии и это — пробел программы.

"Вот, например, чек-лист Кабмин для программы восстановления поврежденного утвердил, надо теперь ждать подобного нормативного акта и для компенсации за полностью разрушенное. Очень важно, какие в нем будут критерии, насколько исчерпывающие и релевантные, чтобы оценка была не в минус владельце, который потом не сможет претендовать на соответствующую по качеству и площади недвижимость, потому что рыночная стоимость и оценочная сумма компенсации будут неравнозначны от слова вовсе", — отметила Берещак.

Ракетная атака Умань
Разрушение многоэтажки в Умани. Фото: Новини.LIVE

Эксперт добавила, что важно четко прописать полномочия комиссии, а также принципы взаимодействия с местными органами власти, потому что по закону последние могут заблокировать решение комиссии о выдаче денежной компенсации. Это требует уточнения.

Людям советуют хранить все чеки, фотографировать повреждения, предоставлять медийную огласку ситуации, чтобы потом иметь доказательства военных преступлений России и собственных инвестиций в восстановление, которые может покрыть государство.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

Новость с фото

16:20 Откупился? Камалия показала дом, который ей оставил Мохаммад Захур после развода

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

13:06 Медведев истерически отреагировал на выступление Зеленского и призвал к массовому уничтожению

13:15 Мудрик может уйти из "Челси": украинцем интересуются несколько клубов

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

07:32Залужный рассказал, сколько ракет Россия выпустила по Украине во время последней атаки

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас