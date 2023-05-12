Компенсация за жилье: Шуляк рассказала условия получения средств через Действие

Жительница Купянска возле разрушенного здания после российского обстрала. Фото: REUTERS/Viktoriia Yakymenko

В Украине с 22 мая стартует государственная программа, согласно которой граждане смогут получить деньги на восстановление поврежденного жилья. Соответствующие заявки нужно оставлять в "Дії", а деньги придут на карту "єВідновлення", которую выдают несколько банков. Сделать ремонт нужно через год, а тратить государственные деньги только в некоторых магазинах.

Обо всех нюансах программы — в материале Новини.LIVE.

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Украинцы начали получать уведомления от банков о карте "єВідновлення", на которую будут поступать деньги на ремонт жилья. Соответствующая программа в Украине стартует согласно принятому закону и касается исключительно восстановления поврежденного жилья, то есть ремонта, а не компенсации за полностью разрушенный дом или квартиру.

"Первое, что нужно осознать, предложенный сейчас механизм касается только поврежденного жилья, а не полностью разрушенного. Кроме того, если вы за собственные средства отремонтировали дом или квартиру, пока претендовать на государственную помощь не можете", — объяснила эксклюзивно для Новини.LIVE обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак.

Следовательно, подать заявку в "Дії" могут те, кто:

имеет жилье в собственности и оно зарегистрировано в вещных правах;

имеет небольшие повреждения жилья, которые можно устранить за 200 тысяч гривен.

Последствия атаки противника в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Разрушение дома в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Деньги будут поступать на карточки по принципу программы "єПідтримка", которой украинцы пользовались раньше. Об этом рассказала председатель комитета ВР по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк во время круглого стола "Строительная отрасль во время войны", что состоялся 11 мая.

"Сама схема и механизм практически идентичен. Эти деньги можно будет использовать только на две нужды: закупку строительных материалов и строительных работ. Наша основная цель сделать так, чтобы не был один подрядчик или десять видов строительных материалов, а чтобы был максимально широкий спектр, чтобы люди выбирали, как именно будут тратить эти средства", — заявила Шуляк.

Круглый стол для восстановления жилья. Фото: Новини.LIVE

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк. Фото: Новини.LIVE 1/2 _ 2

Согласно закону использовать деньги можно только на товары и услуги контрагентов, чей МСС код 1520, 5211, 5231.

1520 — генподрядчики (жилищное/торговое строительство),

5211 — строительные материалы и лесоматериалы,

5231 — розничная продажа стекла, обоев, красок.

Пока получить компенсацию, если вы подпадаете под эту программу, можно в 5 банках: Моно, Приват, А-банк, Сенс и ПУМБ. Получать уведомления украинцы начали с 10 мая 2023 года. И заявки, по утверждению экспертов, посыпались сотнями.

"Шло более 100 заявок в минуту. Наши граждане "положили" "Дію". Вечером Минцифры возобновили работу. Мы понимаем, что это десятки тысяч, если не сотни тысяч заявок, с которыми будут работать граждане и органы местного самоуправления", — сказала Шуляк.

12 месяцев на восстановление: откуда цифра

Согласно программе, использовать государственные средства люди должны в течение 12 месяцев с момента получения. Эксперты считают, что это термин, что используется государством в качестве предохранителя для двух моментов:

подорожание стройматериалов и услуг, которые в условиях высокой инфляции подорожают ежеквартально, а значит, обесценивается сумма компенсации,

это способ обезопасить от нецелевого использования или затяжки с ремонтом в условиях колоссального количества разрушенного жилья: по разным подсчетам, это от 22 до 24 млн кв. м.

"Это колоссальные, но, к сожалению, не конечные цифры. Поэтому об отстройке и восстановлении. Если дом на территории, которая находится под временной оккупацией, воспользоваться программой вы не сможете. Надо ждать, пока территорию освободят и вернут под контроль Украины", — считает обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак.

Комиссия и проверка: пробелы в программе

По словам Шуляк, стартует первый этап программы. В следующих очередях окажутся люди, которые ожидают компенсации за полностью разрушенное жилье и имущество. В общей сложности три печальных лидера по областям, где люди нуждаются в помощи по количеству разрушенного жилья — Донецкая, Харьковская и Киевская.

Согласно закону, будет создана комиссия, которая будет действовать согласно чек-листу. Он будет фиксировать повреждения и человек получит деньги. Но как утверждает эксперт рынка недвижимости, пока отсутствует механизм работы комиссии и это — пробел программы.

"Вот, например, чек-лист Кабмин для программы восстановления поврежденного утвердил, надо теперь ждать подобного нормативного акта и для компенсации за полностью разрушенное. Очень важно, какие в нем будут критерии, насколько исчерпывающие и релевантные, чтобы оценка была не в минус владельце, который потом не сможет претендовать на соответствующую по качеству и площади недвижимость, потому что рыночная стоимость и оценочная сумма компенсации будут неравнозначны от слова вовсе", — отметила Берещак.

Разрушение многоэтажки в Умани. Фото: Новини.LIVE

Эксперт добавила, что важно четко прописать полномочия комиссии, а также принципы взаимодействия с местными органами власти, потому что по закону последние могут заблокировать решение комиссии о выдаче денежной компенсации. Это требует уточнения.

Людям советуют хранить все чеки, фотографировать повреждения, предоставлять медийную огласку ситуации, чтобы потом иметь доказательства военных преступлений России и собственных инвестиций в восстановление, которые может покрыть государство.