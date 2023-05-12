Компенсация за жилье: Шуляк рассказала условия получения средств через Действие

12 месяцев на восстановление жилья: государство начинает выдавать деньги украинцам
В Украине с 22 мая стартует государственная программа, согласно которой граждане смогут получить деньги на восстановление поврежденного жилья. Соответствующие заявки нужно оставлять в "Дії", а деньги придут на карту "єВідновлення", которую выдают несколько банков. Сделать ремонт нужно через год, а тратить государственные деньги только в некоторых магазинах.
Обо всех нюансах программы — в материале Новини.LIVE.
Деньги на восстановление: кому, как и сколько
Украинцы начали получать уведомления от банков о карте "єВідновлення", на которую будут поступать деньги на ремонт жилья. Соответствующая программа в Украине стартует согласно принятому закону и касается исключительно восстановления поврежденного жилья, то есть ремонта, а не компенсации за полностью разрушенный дом или квартиру.
"Первое, что нужно осознать, предложенный сейчас механизм касается только поврежденного жилья, а не полностью разрушенного. Кроме того, если вы за собственные средства отремонтировали дом или квартиру, пока претендовать на государственную помощь не можете", — объяснила эксклюзивно для Новини.LIVE обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак.
Следовательно, подать заявку в "Дії" могут те, кто:
- имеет жилье в собственности и оно зарегистрировано в вещных правах;
- имеет небольшие повреждения жилья, которые можно устранить за 200 тысяч гривен.
Деньги будут поступать на карточки по принципу программы "єПідтримка", которой украинцы пользовались раньше. Об этом рассказала председатель комитета ВР по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк во время круглого стола "Строительная отрасль во время войны", что состоялся 11 мая.
"Сама схема и механизм практически идентичен. Эти деньги можно будет использовать только на две нужды: закупку строительных материалов и строительных работ. Наша основная цель сделать так, чтобы не был один подрядчик или десять видов строительных материалов, а чтобы был максимально широкий спектр, чтобы люди выбирали, как именно будут тратить эти средства", — заявила Шуляк.
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Круглый стол для восстановления жилья. Фото: Новини.LIVE
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Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк. Фото: Новини.LIVE
Согласно закону использовать деньги можно только на товары и услуги контрагентов, чей МСС код 1520, 5211, 5231.
- 1520 — генподрядчики (жилищное/торговое строительство),
- 5211 — строительные материалы и лесоматериалы,
- 5231 — розничная продажа стекла, обоев, красок.
Пока получить компенсацию, если вы подпадаете под эту программу, можно в 5 банках: Моно, Приват, А-банк, Сенс и ПУМБ. Получать уведомления украинцы начали с 10 мая 2023 года. И заявки, по утверждению экспертов, посыпались сотнями.
"Шло более 100 заявок в минуту. Наши граждане "положили" "Дію". Вечером Минцифры возобновили работу. Мы понимаем, что это десятки тысяч, если не сотни тысяч заявок, с которыми будут работать граждане и органы местного самоуправления", — сказала Шуляк.
12 месяцев на восстановление: откуда цифра
Согласно программе, использовать государственные средства люди должны в течение 12 месяцев с момента получения. Эксперты считают, что это термин, что используется государством в качестве предохранителя для двух моментов:
- подорожание стройматериалов и услуг, которые в условиях высокой инфляции подорожают ежеквартально, а значит, обесценивается сумма компенсации,
- это способ обезопасить от нецелевого использования или затяжки с ремонтом в условиях колоссального количества разрушенного жилья: по разным подсчетам, это от 22 до 24 млн кв. м.
"Это колоссальные, но, к сожалению, не конечные цифры. Поэтому об отстройке и восстановлении. Если дом на территории, которая находится под временной оккупацией, воспользоваться программой вы не сможете. Надо ждать, пока территорию освободят и вернут под контроль Украины", — считает обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак.
Комиссия и проверка: пробелы в программе
По словам Шуляк, стартует первый этап программы. В следующих очередях окажутся люди, которые ожидают компенсации за полностью разрушенное жилье и имущество. В общей сложности три печальных лидера по областям, где люди нуждаются в помощи по количеству разрушенного жилья — Донецкая, Харьковская и Киевская.
Согласно закону, будет создана комиссия, которая будет действовать согласно чек-листу. Он будет фиксировать повреждения и человек получит деньги. Но как утверждает эксперт рынка недвижимости, пока отсутствует механизм работы комиссии и это — пробел программы.
"Вот, например, чек-лист Кабмин для программы восстановления поврежденного утвердил, надо теперь ждать подобного нормативного акта и для компенсации за полностью разрушенное. Очень важно, какие в нем будут критерии, насколько исчерпывающие и релевантные, чтобы оценка была не в минус владельце, который потом не сможет претендовать на соответствующую по качеству и площади недвижимость, потому что рыночная стоимость и оценочная сумма компенсации будут неравнозначны от слова вовсе", — отметила Берещак.
Эксперт добавила, что важно четко прописать полномочия комиссии, а также принципы взаимодействия с местными органами власти, потому что по закону последние могут заблокировать решение комиссии о выдаче денежной компенсации. Это требует уточнения.
Людям советуют хранить все чеки, фотографировать повреждения, предоставлять медийную огласку ситуации, чтобы потом иметь доказательства военных преступлений России и собственных инвестиций в восстановление, которые может покрыть государство.