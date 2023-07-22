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Африканські лідери жорстко розмовлятимуть з Путіним на тему повернення до "зернової угоди"

22 липня 2023 20:20
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Африканські лідери жорстко розмовлятимуть з Путіним на тему повернення до "зернової угоди"
Президент РФ Володимир Путін. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Лідери африканських країн закликають Володимира Путіна до перегляду рішення щодо "зернової угоди". Глава ПАР Сиріль Рамафоса намагався переконати російського президента, проте безрезультатно.

Про це повідомив представник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх.

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За словами представника, африканські держави формують єдину лінію поведінки у питанні повернення РФ у "зернову угоду".

"Представники африканських країн мають намір жорстко говорити з росіянами та Путіним щодо питань "зернової угоди". Передбачається, що дискусія буде прямолінійною і навіть жорсткою. Можливо, обговорення пройде за зачиненими дверима, але будуть запропоновані умови, недотримання яких може мати наслідки для Росії", — говорить Субх.

Нагадаємо, що в Кремлі загрожують "ризиками" сторонам, які продовжать "зернову угоду" без участі Росії. Там заявили, що у такому разі РФ не зможе забезпечити відповідну "безпеку".

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