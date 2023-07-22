Африканські лідери жорстко розмовлятимуть з Путіним на тему повернення до "зернової угоди"

Президент РФ Володимир Путін. Фото: росЗМІ

Лідери африканських країн закликають Володимира Путіна до перегляду рішення щодо "зернової угоди". Глава ПАР Сиріль Рамафоса намагався переконати російського президента, проте безрезультатно.

Про це повідомив представник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх.

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Повернення до "зернової угоди"

За словами представника, африканські держави формують єдину лінію поведінки у питанні повернення РФ у "зернову угоду".

"Представники африканських країн мають намір жорстко говорити з росіянами та Путіним щодо питань "зернової угоди". Передбачається, що дискусія буде прямолінійною і навіть жорсткою. Можливо, обговорення пройде за зачиненими дверима, але будуть запропоновані умови, недотримання яких може мати наслідки для Росії", — говорить Субх.

Нагадаємо, що в Кремлі загрожують "ризиками" сторонам, які продовжать "зернову угоду" без участі Росії. Там заявили, що у такому разі РФ не зможе забезпечити відповідну "безпеку".