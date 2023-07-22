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Африканские лидеры будут жестко говорить с Путиным на тему возвращения в "зерновое соглашение"

22 июля 2023 20:20
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Африканские лидеры будут жестко говорить с Путиным на тему возвращения в "зерновое соглашение"
Президент РФ Владимир Путин. Фото: росСМИ
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Лидеры африканских стран призывают Владимира Путина к пересмотру решения по "зерновому соглашению". Глава ЮАР Сириль Рамафоса пытался убедить российского президента, однако безуспешно.

Об этом сообщил представитель Украины по вопросам Ближнего Востока и Африки Максим Субх.

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Возвращение в "зерновое соглашение"

По словам представителя, африканские государства формируют единую линию поведения в вопросе возвращения РФ в "зерновое соглашение".

"Представители африканских стран намерены жестко говорить с россиянами и Путиным относительно вопросов "зернового соглашения". Предполагается, что дискуссия будет прямолинейной и даже жесткой. Возможно, обсуждение пройдет за закрытыми дверями, но будут предложены условия, несоблюдение которых может принести последствия для России", — говорит Субх.

Напомним, что в Кремле угрожают "рисками" сторонам, которые продлят "зерновое соглашение" без участия России. Там заявили, что в таком случае РФ не сможет обеспечить соответствующую "безопасность".

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