S&P Global понизило рейтинг України до рівня вибірковий дефолт

Американське рейтингове агентство S&P Global. Фото: Shutterstock

Американське рейтингове агентство S&P Global знизило кредитний рейтинг України до рівня "вибірковий дефолт". Причиною стала відсутність виплат за купонами з українського боку.

Про це повідомила пресслужба агентства S&P Global.

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Агентство повідомило, що уряд України не виконав платіж купонного доходу за єврооблігаціями на 2026 рік, який мав відбутися 1 серпня 2024 року. Згідно з повідомленням, S&P Global не очікує отримання платежу протягом десяти робочих днів, передбачених угодою.

"Ми знизили наші довгострокові та короткострокові рейтинги в іноземній валюті (FC) України до SD/SD (вибірковий дефолт) з CC. Ми також знизили рейтинг єврооблігацій 2026 року з CC до D (дефолт)", — йдеться у повідомленні.

Україна протягом декількох місяців вела переговори з кредиторами щодо реструктуризації понад 20 млрд доларів боргу. Угода була досягнута 22 липня, що сталося трохи менше ніж за два тижні до прийняття заходів через можливий дефолт.

Угода передбачає знижку у 37% на непогашені міжнародні облігації, що дозволяє Україні заощадити 11,4 млрд доларів на виплатах протягом наступних трьох років.