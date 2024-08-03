S&P Global понизило рейтинг Украины до уровня выборочный дефолт

Американское рейтинговое агентство S&P Global. Фото: Shutterstock

Американское рейтинговое агентство S&P Global снизило кредитный рейтинг Украины до уровня "выборочный дефолт". Причиной стало отсутствие выплат по купонам с украинской стороны.

Об этом сообщила пресс-служба агентства S&P Global.

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Агентство сообщило, что правительство Украины не выполнило платеж купонного дохода по еврооблигациям на 2026 год, который должен был состояться 1 августа 2024 года. Согласно сообщению, S&P Global не ожидает получения платежа в течение десяти рабочих дней, предусмотренных соглашением.

"Мы понизили наши долгосрочные и краткосрочные рейтинги в иностранной валюте (FC) Украины до SD/SD (выборочный дефолт) с CC. Мы также понизили рейтинг еврооблигаций 2026 года с CC до D (дефолт)", — говорится в сообщении.

Украина в течение нескольких месяцев вела переговоры с кредиторами по реструктуризации более 20 млрд долларов долга. Соглашение было достигнуто 22 июля, что произошло чуть менее чем за две недели до принятия мер из-за возможного дефолта.

Соглашение предусматривает скидку в 37% на непогашенные международные облигации, что позволяет Украине сэкономить 11,4 млрд долларов на выплатах в течение следующих трех лет.