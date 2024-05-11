Як отримати компенсацію за сільгосптехніку — деталі від ПриватБанку

Аграрії можуть купити техніку в кредит від ПриватБанку та отримати компенсацію — як це зробити
Українські аграрії можуть купити сільгосптехніку вітчизняних виробників в кредит від державного ПриватБанку та отримати за неї компенсацію. В рамках платформи "Зроблено в Україні" аграріям можуть повернути до 25% кешбеку.
Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.
Як отримати до 25% компенсації від вартості техніки
Програма надає можливість українським аграріям придбати в кредит від ПриватБанку сільськогосподарську техніку вітчизняних виробників, яка внесена до відповідного реєстру, та отримати компенсацію до 25% вартості.
Для цього потрібно:
- Обрати постачальника з переліку на сайті Мінекономіки за посиланням.
- Купити сільгосптехніку у вітчизняного виробника.
- Подати до уповноваженого банку заявку та підтверджувальні документи.
- Отримати компенсацію на рахунок у банку.
Важливо звернути увагу на строки подання та перевірки документів за програмою компенсації за вітчизняну техніку та обладнання, придбаних:
- до 1 грудня 2024 року — подаються до 5 грудня 2024 року;
- з 1 грудня 2024 року — подаються до 1 квітня 2025 року.
Що ще треба знати
Нагадаємо, з початку року майже тисячу одеських аграріїв отримали понад три мільярди гривень на розвиток господарств. Кошти були виділені за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9" та іншими проєктами. Таким чином, область увійшла до списку з найбільшою кількістю наданих кредитів.
Ми також писали, що заступниця директора департаменту агропромислового комплексу і земельних ресурсів Донецької обласної військової адміністрації Олена Рибакова заявила, що збитки аграрних підприємств регіону внаслідок повномасштабної російської агресії становлять понад 5 мільярдів гривень. За її словами, йдеться саме про пораховану шкоду.
Читайте Новини.LIVE!