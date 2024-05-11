Як отримати компенсацію за сільгосптехніку — деталі від ПриватБанку

Посівна в Одесі. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українські аграрії можуть купити сільгосптехніку вітчизняних виробників в кредит від державного ПриватБанку та отримати за неї компенсацію. В рамках платформи "Зроблено в Україні" аграріям можуть повернути до 25% кешбеку.

Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

Читайте також:

Як отримати до 25% компенсації від вартості техніки

Програма надає можливість українським аграріям придбати в кредит від ПриватБанку сільськогосподарську техніку вітчизняних виробників, яка внесена до відповідного реєстру, та отримати компенсацію до 25% вартості.

Для цього потрібно:

Обрати постачальника з переліку на сайті Мінекономіки за посиланням. Купити сільгосптехніку у вітчизняного виробника. Подати до уповноваженого банку заявку та підтверджувальні документи. Отримати компенсацію на рахунок у банку.

Важливо звернути увагу на строки подання та перевірки документів за програмою компенсації за вітчизняну техніку та обладнання, придбаних:

до 1 грудня 2024 року — подаються до 5 грудня 2024 року;

з 1 грудня 2024 року — подаються до 1 квітня 2025 року.

Що ще треба знати

Нагадаємо, з початку року майже тисячу одеських аграріїв отримали понад три мільярди гривень на розвиток господарств. Кошти були виділені за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9" та іншими проєктами. Таким чином, область увійшла до списку з найбільшою кількістю наданих кредитів.

Ми також писали, що заступниця директора департаменту агропромислового комплексу і земельних ресурсів Донецької обласної військової адміністрації Олена Рибакова заявила, що збитки аграрних підприємств регіону внаслідок повномасштабної російської агресії становлять понад 5 мільярдів гривень. За її словами, йдеться саме про пораховану шкоду.