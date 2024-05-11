Как получить компенсацию за сельхозтехнику – детали от ПриватБанка

Аграрии могут купить технику в кредит от ПриватБанка и получить компенсацию — как это сделать
Украинские аграрии могут купить сельхозтехнику отечественных производителей в кредит от государственного ПриватБанка и получить компенсацию за нее. В рамках платформы "Зроблено в Україні" аграриям могут вернуть до 25% кэшбека.
Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.
Как получить до 25% компенсации от стоимости техники
Программа дает возможность украинским аграриям приобрести в кредит от ПриватБанка сельскохозяйственную технику отечественных производителей, которая внесена в соответствующий реестр, и получить компенсацию до 25% стоимости.
Для этого нужно:
- Выбрать поставщика из перечня на сайте Минэкономики по ссылке.
- Купить сельхозтехнику у отечественного производителя.
- Подать в уполномоченный банк заявку и подтверждающие документы.
- Получить компенсацию на счет банка.
Важно обратить внимание на сроки подачи и проверки документов по программе компенсации за отечественную технику и оборудование, приобретенные:
- до 1 декабря 2024 года — подаются до 5 декабря 2024 года;
- с 1 декабря 2024 года — подаются до 1 апреля 2025 года.
Что еще нужно знать
Напомним, с начала года почти тысячу одесских аграриев получили более трех миллиардов гривен на развитие хозяйств. Денежные средства были выделены по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9" и другим проектам. Таким образом область вошла в список с наибольшим количеством предоставленных кредитов.
Мы также писали, что заместитель директора департамента агропромышленного комплекса и земельных ресурсов Донецкой областной военной администрации Елена Рыбакова заявила, что убытки аграрных предприятий региона в результате полномасштабной российской агрессии составляют более 5 миллиардов гривен. По ее словам, речь идет именно об ущербе.
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