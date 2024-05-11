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Аграрии могут купить технику в кредит от ПриватБанка и получить компенсацию — как это сделать

11 мая 2024 09:49
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Как получить компенсацию за сельхозтехнику – детали от ПриватБанка
Посевная в Одессе. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Украинские аграрии могут купить сельхозтехнику отечественных производителей в кредит от государственного ПриватБанка и получить компенсацию за нее. В рамках платформы "Зроблено в Україні" аграриям могут вернуть до 25% кэшбека.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

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Как получить до 25% компенсации от стоимости техники

Программа дает возможность украинским аграриям приобрести в кредит от ПриватБанка сельскохозяйственную технику отечественных производителей, которая внесена в соответствующий реестр, и получить компенсацию до 25% стоимости.

Для этого нужно:

  1. Выбрать поставщика из перечня на сайте Минэкономики по ссылке.
  2. Купить сельхозтехнику у отечественного производителя.
  3. Подать в уполномоченный банк заявку и подтверждающие документы.
  4. Получить компенсацию на счет банка.

Важно обратить внимание на сроки подачи и проверки документов по программе компенсации за отечественную технику и оборудование, приобретенные:

  • до 1 декабря 2024 года — подаются до 5 декабря 2024 года;
  • с 1 декабря 2024 года — подаются до 1 апреля 2025 года.

Что еще нужно знать

Напомним, с начала года почти тысячу одесских аграриев получили более трех миллиардов гривен на развитие хозяйств. Денежные средства были выделены по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9" и другим проектам. Таким образом область вошла в список с наибольшим количеством предоставленных кредитов.

Мы также писали, что заместитель директора департамента агропромышленного комплекса и земельных ресурсов Донецкой областной военной администрации Елена Рыбакова заявила, что убытки аграрных предприятий региона в результате полномасштабной российской агрессии составляют более 5 миллиардов гривен. По ее словам, речь идет именно об ущербе.

ПриватБанк
кредиты
сельское хозяйство
компенсация
аграрии
сельхозтехника
платформа "Зроблено в Україні"

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