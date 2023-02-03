Ринок землі — де найвигідніше продавати землю

Ціни у залежності від регіону доволі різнились

В Україні на ринку землі уклали 44,3 тис. угод за час повномасштабної війни, з 24 лютого 2022 року. При цьому ціни у залежності від регіону доволі різнились.

Такі дані наводить Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Де найвигідніше продавати землю

Так, у відомстві розповіли, де у січні 2023 року землі коштували суттєво дорожче. На вартість земельних ділянок впливає, зокрема, безпекова ситуація на тлі війни. Тому зараз переважно найвигідніше продавати у західних регіонах, де ціни перевищують 100 тисяч за один гектар.

ТОП-5 за цінами на землю виглядає так:

113 879 грн/га — Івано-Франківська область;

95 524 грн/га — Львівська;

55 228 грн/га — Київська;

49 497 грн/га — Закарпатська;

45 831 грн/га — Хмельницька.

Водночас середня ціна один гектар землі в Україні становить 41,27 тис. грн.

"Такий показник отримано на основі 120,3 тис. угод із продажу землі за площею в 273,7 тис. га", — пояснили у Мінагро.

Скільки гектарів земель продали у 2023-му

Загалом під час війни українці продали земельних ділянок загальною площею у 82,25 тис. га.

"У цілому станом на сьогодні за весь період функціонування ринку землі укладено 145,3 тис. земельних угод за площею в 326,78 тис. га", — розповіли у відомстві.

Регіони-лідери за проданими площами землі:

39,6 тис. га — Харківщина;

29,5 тис. га — Дніпропетровщина;

26,9 тис. га — Полтавщина;

26,5 тис. га — Кіровоградщина;

21 тис. га — Херсонщина.

Нагадаємо, в Україні за час роботи земельного ринку в електронній системі "Прозорро.Продажі" відбулося 2,57 тисячі аукціонів. Сукупна площа ділянок на торгах становила 53,81 тис. гектарів, а дохід від укладених угод — 843 млн гривень.

Також ми писали, що в Україні у 2023 році аграрії планують істотно на 45% скоротити посівні площі під зерновими культурами. Очікують на 60% отримати менше врожаю зернових порівняно з довоєнним 2021 роком.