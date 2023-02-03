Ринок землі — де найвигідніше продавати землю

Аграрії назвали регіон, де найвигідніше продавати землю
В Україні на ринку землі уклали 44,3 тис. угод за час повномасштабної війни, з 24 лютого 2022 року. При цьому ціни у залежності від регіону доволі різнились.
Такі дані наводить Міністерство аграрної політики та продовольства України.
-
Польща може бойкотувати Олімпіаду-2024: що відомо
-
Німеччина відправить в Україну 88 танків Leopard 1, — ЗМІ
-
Ілля Забарний опинився у лідерах по зарплаті в "Борнмуті": скільки отримує українець
-
"Виправдовує окупацію України": прокуратура повідомила про підозру російському блогеру-пропагандисту
-
За тиждень з портів Одещини експортували понад пів мільйона агропродукції
-
Готували теракти і збирали дані про позиції ЗСУ: СБУ викрила російську агентуру на Дніпропетровщині
-
Експерти спрогнозували втрати економіки росії через запровадження ембарго на нафтопродукти з 5 лютого
-
Фонд держмайна пустить з молотка черговий морпорт
-
Майно Ахметова, Шуфрича і Коломойського: у Криму "націоналізували" 500 об’єктів нерухомості
-
Розвідка чекає на активні дії на фронті: які терміни
Де найвигідніше продавати землю
Так, у відомстві розповіли, де у січні 2023 року землі коштували суттєво дорожче. На вартість земельних ділянок впливає, зокрема, безпекова ситуація на тлі війни. Тому зараз переважно найвигідніше продавати у західних регіонах, де ціни перевищують 100 тисяч за один гектар.
ТОП-5 за цінами на землю виглядає так:
- 113 879 грн/га — Івано-Франківська область;
- 95 524 грн/га — Львівська;
- 55 228 грн/га — Київська;
- 49 497 грн/га — Закарпатська;
- 45 831 грн/га — Хмельницька.
Водночас середня ціна один гектар землі в Україні становить 41,27 тис. грн.
"Такий показник отримано на основі 120,3 тис. угод із продажу землі за площею в 273,7 тис. га", — пояснили у Мінагро.
Скільки гектарів земель продали у 2023-му
Загалом під час війни українці продали земельних ділянок загальною площею у 82,25 тис. га.
"У цілому станом на сьогодні за весь період функціонування ринку землі укладено 145,3 тис. земельних угод за площею в 326,78 тис. га", — розповіли у відомстві.
Регіони-лідери за проданими площами землі:
- 39,6 тис. га — Харківщина;
- 29,5 тис. га — Дніпропетровщина;
- 26,9 тис. га — Полтавщина;
- 26,5 тис. га — Кіровоградщина;
- 21 тис. га — Херсонщина.
Нагадаємо, в Україні за час роботи земельного ринку в електронній системі "Прозорро.Продажі" відбулося 2,57 тисячі аукціонів. Сукупна площа ділянок на торгах становила 53,81 тис. гектарів, а дохід від укладених угод — 843 млн гривень.
Також ми писали, що в Україні у 2023 році аграрії планують істотно на 45% скоротити посівні площі під зерновими культурами. Очікують на 60% отримати менше врожаю зернових порівняно з довоєнним 2021 роком.