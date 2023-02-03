Рынок земли — где выгоднее всего продавать землю

Аграрии назвали регион, где выгоднее всего продавать землю
В Украине на рынке земли было заключено 44,3 тыс. соглашений за время полномасштабной войны, с 24 февраля 2022 года. При этом цены в зависимости от региона были довольно разные.
Такие данные приводит Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.
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Где выгоднее всего продавать землю
Так, в ведомстве рассказали, где в январе 2023 года земли стоили существенно дороже. На стоимость земельных участков влияет, в частности, ситуация с безопасностью на фоне войны. Поэтому сейчас преимущественно выгоднее всего продавать в западных регионах, где цены превышают 100 тысяч за гектар.
ТОП-5 по ценам на землю выглядит так:
- 113 879 грн/га — Ивано-Франковская область;
- 95 524 грн/га — Львовская;
- 55 228 грн/га — Киевская;
- 49 497 грн/га — Закарпатская;
- 45 831 грн/га — Хмельницкая.
В то же время средняя цена на один гектар земли в Украине составляет 41,27 тыс. грн.
"Такой показатель получен на основе 120,3 тыс. сделок по продаже земли по площади в 273,7 тыс. га", — пояснили в Минагро.
Сколько гектаров земель продали в 2023 году
В целом во время войны украинцы продали земельные участки общей площадью в 82,25 тыс. га.
"В целом по состоянию на сегодняшний день за весь период функционирования рынка земли заключено 145,3 тыс. земельных соглашений по площади в 326,78 тыс. га", — рассказали в ведомстве.
Регионы-лидеры по проданным площадям земли:
- 39,6 тыс. га — Харьковщина;
- 29,5 тыс. га — Днепропетровщина;
- 26,9 тыс. га — Полтавщина;
- 26,5 тыс. га — Кировоградщина;
- 21 тыс. га — Херсонщина.
Напомним, в Украине за время работы земельного рынка в электронной системе "Прозорро.Продажи" состоялось 2,57 тысяч аукционов. Совокупная площадь участков на торгах составила 53,81 тыс. гектаров, а доход от заключенных сделок — 843 млн гривен.
Также мы писали, что в Украине в 2023 году аграрии планируют существенно сократить на 45% посевные площади под зерновыми культурами. Ожидают 60% получить меньше урожая зерновых по сравнению с довоенным 2021 годом.