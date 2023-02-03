Рынок земли — где выгоднее всего продавать землю

Цены в зависимости от региона довольно отличались

В Украине на рынке земли было заключено 44,3 тыс. соглашений за время полномасштабной войны, с 24 февраля 2022 года. При этом цены в зависимости от региона были довольно разные.

Такие данные приводит Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

Где выгоднее всего продавать землю

Так, в ведомстве рассказали, где в январе 2023 года земли стоили существенно дороже. На стоимость земельных участков влияет, в частности, ситуация с безопасностью на фоне войны. Поэтому сейчас преимущественно выгоднее всего продавать в западных регионах, где цены превышают 100 тысяч за гектар.

ТОП-5 по ценам на землю выглядит так:

113 879 грн/га — Ивано-Франковская область;

95 524 грн/га — Львовская;

55 228 грн/га — Киевская;

49 497 грн/га — Закарпатская;

45 831 грн/га — Хмельницкая.

В то же время средняя цена на один гектар земли в Украине составляет 41,27 тыс. грн.

"Такой показатель получен на основе 120,3 тыс. сделок по продаже земли по площади в 273,7 тыс. га", — пояснили в Минагро.

Сколько гектаров земель продали в 2023 году

В целом во время войны украинцы продали земельные участки общей площадью в 82,25 тыс. га.

"В целом по состоянию на сегодняшний день за весь период функционирования рынка земли заключено 145,3 тыс. земельных соглашений по площади в 326,78 тыс. га", — рассказали в ведомстве.

Регионы-лидеры по проданным площадям земли:

39,6 тыс. га — Харьковщина;

29,5 тыс. га — Днепропетровщина;

26,9 тыс. га — Полтавщина;

26,5 тыс. га — Кировоградщина;

21 тыс. га — Херсонщина.

Напомним, в Украине за время работы земельного рынка в электронной системе "Прозорро.Продажи" состоялось 2,57 тысяч аукционов. Совокупная площадь участков на торгах составила 53,81 тыс. гектаров, а доход от заключенных сделок — 843 млн гривен.

Также мы писали, что в Украине в 2023 году аграрии планируют существенно сократить на 45% посевные площади под зерновыми культурами. Ожидают 60% получить меньше урожая зерновых по сравнению с довоенным 2021 годом.