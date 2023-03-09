Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Економіка arrow Аграрії озвучили невтішні прогнози щодо майбутнього урожаю зерна arrow

Аграрії озвучили невтішні прогнози щодо майбутнього урожаю зерна

9 березня 2023 14:12
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Урожай зерна під час війни — аграрії озвучили невтішні прогнози
Однією з причин є скорочення посівних площ
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українські аграрії очікують на тлі війни зібрати значно менший врожай зерна у 2023 році. Однією з причин є скорочення посівних площ.

Такі прогнози озвучують у Національній академії аграрних наук України.

Читайте також:

Врожай зерна на тлі війни

За цією інформацією, прогнозований валовий збір зерна поточного року становитиме 34 млн тонн, що на 37% менше показника минулого року та на 60% менше проти 2021 року.

Валовий збір олійних культур очікується цьогоріч на рівні 19,3 млн тонн, що на 13% більше показника минулого року та на 15% менше показника 2021-го.

За попередніми оцінками, у 2023-му в країні скоротяться посівні площі під зерновими культурами на 45%.

"Причинами такого скорочення також є: зменшення всіх посівних площ, зміна структури посівів та зниження врожайності зернових культур. Крім того, нестача фінансування та необхідність суттєвої економії спричинили зниження кількості внесених добрив на 50-60%", — пояснили фахівці.

До всього — великі площі посівів кукурудзи залишились в полях не зібраними. Очікуваний рівень урожайності може знизитись на 15-30% порівняно з середньою урожайністю минулих років.

Зменшення площі посівів озимих культур в Україні можливо частково компенсувати за рахунок нарощування площ під ярими культурами під час посівної кампанії 2023 року, проте це залежатиме від успіхів ЗСУ на полі бою.

Нагадаємо, Україна домовилася із Польщею про спрощення умов транзиту зернових та олійних культур. Це допоможе спростити перевезення через кордон, але водночас протидіяти можливим порушенням.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

14:41 В СБУ відреагували на звинувачення невизнаного Придністров'я

14:39 Синоптики розповіли, в яких регіонах України завтра буде найтепліше

14:27 Польща завершила процес навчання воїнів ЗСУ і передала Україні ще 10 танків Leopard 2

14:22 У Британії через негоду оголосили тривогу 3 рівня, там скасували заходи королеви-консорт

Новина з відео

14:17 В Одеські області сильна пожежа: знову горить очерет

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з фото

14:16 З'явилися деталі щодо ранкової атаки Херсону, обстріли досі тривають

14:13 Євроатом і 49 держав світу виступили з заявою після знеструмлення ЗАЕС через обстріл

13:56 ​​​​​​​Верещук заявила, що батьки не можуть відмовитися від примусової евакуації дітей з Бахмута

Ексклюзив

13:52росія завдала потужного удару по Україні та випустила дорогі "Кинджали": аналіз атаки

13:52 Зеленський після атаки росіян провів нараду з урядом і силовими відомствами: подробиці

Новина з відео

14:17 В Одеські області сильна пожежа: знову горить очерет

Новина з відео

13:48 Зірка "Кварталу 95" спародіював ефір Арестовича та Фейгіна

Новина з відео

13:30На Одещині заступник начальника центру комплектування танцював під російські пісні

Новина з відео

12:42 У ЗСУ розповіли подробиці сьогоднішньої атаки рф та вказали на зміну тактики ворога

Новина з відео

11:58 На Тернопільщині уламки ракети упали на житловий будинок: що відомо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

11:52 TVORCHI презентували фінальну версію пісні для "Євробачення-2023"

Новина з відео

11:31 ​​​​​​​Ранковий обстріл України: одна з ракет влучила в енергетичний об'єкт на Прикарпатті

Новина з відео

11:22Загроза не минула: в Чорному морі досі є споряджені ракетоносії

Новина з відео

09:51 У житловому будинку в російській Читі стався вибух: що відомо

Новина з відео

06:20 День народження Тараса Шевченка: як невмирущі вірші Кобзаря стали сучасними музичними хітами

Ексклюзив

13:52росія завдала потужного удару по Україні та випустила дорогі "Кинджали": аналіз атаки

Новина з фото

08:05День народження Кобзаря: образ Шевченка в мемах українців

07:23Підвищення пенсій в Україні: кому доплатять 1 тис. гривень

23:13Тариф на електрику зміниться: які ціни можуть побачити українці у квітні

Новина з фото

20:15 Знаменитості, які бачили НЛО та вірять у прибульців

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:00"Золоте свято": вартість квітів на одеському Привозі

Ексклюзив

17:50Як український бюджет пережив перший місяць другого року війни

Ексклюзив

12:20Скандальний законопроєкт спровокував масштабні протести у Грузії: чи пахне там росією

08:15Бахмут — пастка для російської армії

Ексклюзив

07:40Ілюзії про війну: бойовий медик розповів про порятунок 300-их

Актуальне по темі

None 9 Березень 14:41

В СБУ відреагували на звинувачення невизнаного Придністров'я

None 9 Березень 14:39

Синоптики розповіли, в яких регіонах України завтра буде найтепліше

None 9 Березень 14:27

Польща завершила процес навчання воїнів ЗСУ і передала Україні ще 10 танків Leopard 2

None 9 Березень 14:22

У Британії через негоду оголосили тривогу 3 рівня, там скасували заходи королеви-консорт

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB