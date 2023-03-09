Урожай зерна під час війни — аграрії озвучили невтішні прогнози

Аграрії озвучили невтішні прогнози щодо майбутнього урожаю зерна
Українські аграрії очікують на тлі війни зібрати значно менший врожай зерна у 2023 році. Однією з причин є скорочення посівних площ.
Такі прогнози озвучують у Національній академії аграрних наук України.
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Врожай зерна на тлі війни
За цією інформацією, прогнозований валовий збір зерна поточного року становитиме 34 млн тонн, що на 37% менше показника минулого року та на 60% менше проти 2021 року.
Валовий збір олійних культур очікується цьогоріч на рівні 19,3 млн тонн, що на 13% більше показника минулого року та на 15% менше показника 2021-го.
За попередніми оцінками, у 2023-му в країні скоротяться посівні площі під зерновими культурами на 45%.
"Причинами такого скорочення також є: зменшення всіх посівних площ, зміна структури посівів та зниження врожайності зернових культур. Крім того, нестача фінансування та необхідність суттєвої економії спричинили зниження кількості внесених добрив на 50-60%", — пояснили фахівці.
До всього — великі площі посівів кукурудзи залишились в полях не зібраними. Очікуваний рівень урожайності може знизитись на 15-30% порівняно з середньою урожайністю минулих років.
Зменшення площі посівів озимих культур в Україні можливо частково компенсувати за рахунок нарощування площ під ярими культурами під час посівної кампанії 2023 року, проте це залежатиме від успіхів ЗСУ на полі бою.
Нагадаємо, Україна домовилася із Польщею про спрощення умов транзиту зернових та олійних культур. Це допоможе спростити перевезення через кордон, але водночас протидіяти можливим порушенням.