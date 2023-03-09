Урожай зерна во время войны — аграрии озвучили неутешительные прогнозы

Одной из причин является сокращение посевных площадей

Украинские аграрии ожидают на фоне войны собрать значительно меньший урожай зерна в 2023 году. Одной из причин является сокращение посевных площадей.

Такие прогнозы озвучивают в Национальной академии аграрных наук Украины.

Урожай зерна на фоне войны

По этой информации, прогнозируемый валовой сбор зерна в текущем году составит 34 млн тонн, что на 37% меньше показателя в прошлом году и на 60% меньше по сравнению с 2021 годом.

Валовой сбор масличных культур ожидается в этом году на уровне 19,3 млн тонн, что на 13% больше показателя в прошлом году и на 15% меньше показателя 2021-го.

По предварительным оценкам, в 2023 году в стране сократятся посевные площади под зерновыми культурами на 45%.

"Причинами такого сокращения также являются: уменьшение всех посевных площадей, изменение структуры посевов и снижение урожайности зерновых культур. Кроме того, недостаток финансирования и необходимость существенной экономии повлекли за собой снижение количества внесенных удобрений на 50-60%", — пояснили специалисты.

Ко всему, большие площади посевов кукурузы остались на полях не собранными. Ожидаемый уровень урожайности может снизиться на 15-30% по сравнению со средней урожайностью прошлых лет.

Уменьшение площади посевов озимых культур в Украине возможно частично компенсировать за счет наращивания площадей под яровыми культурами во время посевной кампании 2023-го, однако это будет зависеть от успехов ВСУ на поле боя.

Напомним, Украина договорилась с Польшей об упрощении условий транзита зерновых и масличных культур. Это поможет упростить перевозку через границу, но в то же время противодействовать возможным нарушениям.